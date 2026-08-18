به گزارش خبرگزاری مهر، حاتم الطائی، نویسنده و روزنامه نگار عمانی در صفحه شخصی خود در ایکس نوشت: ترامپ دیوانه برای دومین بار کشور ما را تهدید می‌کند و این چیزی جز ناله و فریاد یک شکست‌ خورده نیست؛ نخست، از نظر نظامی شکست خورده و ذخایر موشکی خود را به پایان رسانده و دیگر قادر به باز کردن تنگه نیست.

نویسنده و روزنامه نگار عمانی در این خصوص ادامه داد:نکته دوم، اینکه در انتخابات میان‌ دوره‌ ای شکست خورده و همه نظرسنجی‌ ها نیز این موضوع را تأیید می‌ کند و او خود نیز از برتری دموکرات‌ ها در کنگره هراسان است.

حاتم الطائی، سپس اضافه کرد: نتانیاهو که جنایت کار جنگی است، او را درگیر یک شکست راهبردی برای کشوری کرده است که زمانی قدرتی بزرگ بود، اما اکنون فاقد حکمت، عقل و رهبری است. امپراتوری پیر شده و در برابر چشمان شما در حال فروپاشی است.

ترامپ پیشتر در سایه مذاکرات مسقط و تهران در خصوص تنگه هرمز، چند بار عمان را تهدید به بمباران کرده است.