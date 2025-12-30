به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی این برنامه، برنامه تلویزیونی «چهل‌تیکه» در اولین برنامه خود میزبان بهرام شاه‌محمدلو بازیگر، کارگردان و تهیه‌کننده تلویزیون است. این برنامه در روز سه‌شنبه ۹ دی‌ ساعت ۲۱ از شبکه نسیم پخش می‌شود.

بهرام شاه‌محمدلو که در میان مخاطبان تلویزیون به آقای حکایتی معروف است در اواسط دهه ۶۰ با اجرای نقش آقای حکایتی در برنامه «زیرگنبدکبود» در ذهن مخاطبان تلویزیون ماندگار شد.

«چهل‌تیکه» در روز چهارشنبه میزبان زهره شکوفنده دوبلور با سابقه تلویزیون و گوینده نقش به‌یادماندنی جودی ابوت خواهد بود. در روز پنجشنبه و جمعه نیز امید زندگانی و محمدابهری مهمان برنامه هستند و با داریوش کاردان گفتگو می کنند.

برنامه تلویزیونی «چهل‌تیکه» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی الهام حاتمی از سال ۹۷ تاکنون در ۶ فصل تولید شده است و از شبکه نسیم میزبان مخاطبان تلویزیون بوده است. «چهل‌تیکه» به مرور خاطرات و فعالیت‌های فرهنگی و هنری مهمانان خود می‌پردازد و با تکیه بر آرشیو تصویر و فیلم، خاطرات نوستالژیک گذشته را برای مخاطبان و مهمانان خود زنده می‌کند.