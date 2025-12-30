به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور دانشجویان، روز سهشنبه طی اطلاعیهای اعلام کرد دانشجویان که در نیمسالهای مازاد بر سنوات تحصیلی مشغول به تحصیل هستند، میتوانند تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ از تسهیلات رفاهی دانشگاهها بهرهمند شوند.
بر اساس این اطلاعیه، در پی مراجعات برخی دانشجویان سنواتی و درخواست بهرهمندی از تسهیلات رفاهی، سازمان امور دانشجویان پس از بررسی موضوع، به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور ابلاغ کرده است که با اتخاذ تمهیدات لازم، امکان استفاده این گروه از دانشجویان از خدمات رفاهی دانشگاه فراهم شود.
این تصمیم در راستای مساعدت به دانشجویان سنواتی و تسهیل شرایط تحصیل آنان در نیمسالهای مازاد اتخاذ شده است.
