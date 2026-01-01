سرمربی باید پاسخگوی نتایج استقلال باشد/ سپاهان را نبرد باید فکری کرد!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال پس از برد امیدوار کننده برابر المحرق و صعود به مرحله بعد لیگ سطح دو آسیا با یک بازی ضعیف و بی برنامه مقابل گل گهر سیرجان شکست را پذیرا شد تا نشان دهد آبی پوشان با سرمربی پرتغالی خود هنوز ثبات لازم را بدست نیاورده اند.

استقلال بدون برنامه بازی کرد

شاهرخ بیانی در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص نتایج عجیب استقلال گفت: آبی پوشان المحرق را با یک برد پر گل می برند و جشن صعود میگیرند اما ۴ روز بعد با انجام یک بازی ضعیف و بی برنامه نتیجه را به گل گهر واگذار می‌کنند تا سیر نزولی خود را تکمیل کرده و به رده ششم جدول برسند. این تفاوت برای همه عجیب و غیر قابل باور است و باید در خصوص این نتایج کارشناسی صورت بگیرد تا مشخص شود کادر فنی مقصر است یا بازیکنان یا کیفیت بد زمین چمن یا همه این عوامل با هم در نتایج عجیب و غیر قابل باور سهیم هستند ‌

سرمربی باید پاسخگو باشد

وی با انتقاد از صحبت های ساپینتو در پایان دیدار برابر گل گهر سیرجان گفت: در اینکه زمین چمن شهر قدس کیفیت بالایی ندارد شکی نیست ولی اینکه سرمربی استقلال بخواهد همه تقصیرها را به گردن زمین چمن بیاندازد تنها فرار رو به جلوی ساپینتو را نشان می‌دهد. سرمربی استقلال باید پاسخگو باشد که چرا در بحرین پیروز می‌شود و در تهران شکست می خورد. چرا یک بازی منطقی و با برنامه از استقلال ندیدیم و چرا بازیکنان نتوانستند ۵ پاس سالم به همدیگر بدهند. اینها سوالاتی است که سرمربی باید بطور شفاف به اهالی فوتبال و هواداران پاسخ بدهد.

تصمیم تغییر با مدیران است

کارشناس فوتبال در خصوص اخباری مبنی بر احتمال تغییر سرمربی استقلال در آینده نزدیک گفت: نتایجی که ساپینتو تا به این جا گرفته خوب نبوده و هواداران را راضی نکرده و اگر نتواند عصر پنج شنبه سپاهان را شکست دهد کار برای او در استقلال سخت خواهد شد. در خصوص تغییر سرمربی باید کارشناسی شود و نباید احساسی صورت بگیرد. تصمیم نهایی را مدیران استقلال در این خصوص خواهند گرفت و بهتر است قبل از انجام هرکاری با پیشکسوتان صاحب نام هم مشورت کنند تا عجولانه تصمیم گیری نشود.

مشکل ساپینتو و رضاییان قابل حل است

بیانی در خصوص اختلاف بین ساپینتو با رضاییان و جلالی گفت: هنر سرمربی مدیریت کردن بازیکنان است نه اینکه هنوز اتفاقی نیفتاده مسائل درون خانوادگی باشگاه را بی پرده اعلام کند و جو بدی را علیه باشگاه و بازیکنان تیمش بوجود بیاورد. او می‌توانست قبل از اینکه هر حرفی بزند با مدیریت و رضاییان یک نشست دوستانه برگزار می‌کرد و گلایه خود را عنوان می‌کرد و بطور حتم مشکل حل می شد اما یک اشتباه از سوی ساپینتو باعث شده تا دوباره استقلال کانون حاشیه شود.

استقلال ضعف هایش را برطرف کند

وی در خصوص نقاط ضعف استقلال در دور رفت لیگ گفت: بدون تعارف باید بگویم استقلال در تمام خطوط دچار ضعف است که مهمترین آن درون دروازه و خط حمله است. به راحتی حسینی را از دست دادیم و یک گلر ضعیف را جایگزین کردیم که بارها به راحتی دروازه اش باز می شود. در خط حمله هم تا به حال سابقه نداشته استقلال دچار چنین خط حمله ضعیفی باشد. تمام مهاجمان امروز استقلال به اندازه یکی از مهاجمان چند سال پیش استقلال نتوانسته اند گل زنی کنند که این اتفاق تلخ در شان باشگاه استقلال نیست و باید امیدوار بود تا پنجره استقلال باز شود تا آبی پوشان بتوانند نقاط ضعف خود را در تمامی خطوط برطرف کنند.