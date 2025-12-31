نفجم و صفریان سرمربی تیم های تکواندو نوجوانان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان طی روزهای ۲۳ تا ۲۸ فروردین ماه به میزبانی ازبکستان در شهر تاشکند برگزار خواهد شد. بر همین اساس به منظور انتخاب کادر فنی تیمهای ملی کشورمان جهت شرکت در رقابتهای فوق کمیته فنی تیمهای ملی کیورگی (مبارزه) با حضور هادی ساعی رئیس فدراسیون، مرتضی کریمی، حمید باقی نژاد، مریم آذرمهر و وحید خسروشاهی عصر سه شنبه نهم دی ماه تشکیل شد.
در پایان این نشست که نزدیک به دو ساعت به طول انجامید پس از بحث و تبادل نظر در نهایت فیض الله نفجم به عنوان سرمربی تیم ملی نوجوانان در گروه پسران انتخاب شد. کوروش رجلی و بهبود خداداد نیز اعضای کادر فنی را تشکیل خواهند داد. در گروه دختران نیز نیلوفر صفریان هدایت نوجوانان را برعهده خواهد داشت و زهرا کنگرانی و فاطمه خیری همکاران او در کادر فنی خواهند بود.
شایان ذکر است رقابتهای انتخابی تیمهای ملی نوجوانان با نظارت مربیان فوق و اعضای کمیته فنی طی روزهای چهارم تا سیزدهم بهمن ماه در دو گروه دختران و پسران به میزبانی خانه تکواندو برگزار خواهد شد.
