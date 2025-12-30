  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۵۲

محور بجنورد به آشخانه تا اطلاع ثانوی مسدود شد

محور بجنورد به آشخانه تا اطلاع ثانوی مسدود شد

بجنورد- اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی اعلام کرد: محور بجنورد ـ آشخانه به‌دلیل کولاک، یخبندان شدید و لغزندگی سطح جاده تا اطلاع ثانوی مسدود است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی و با هماهنگی پلیس راه و مدیریت بحران استانداری، محور بجنورد آشخانه به‌دلیل بارش برف، کولاک، یخبندان شدید و لغزندگی سطح جاده تا اطلاع ثانوی مسدود شد.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر تمامی محورهای استان دارای جوی تمام ابری همراه با بارش برف هستند و تردد وسایل نقلیه در محورهای شوقان بجنورد و بجنورد اسفراین فقط با استفاده از زنجیر چرخ امکان‌پذیر است.

همچنین تردد انواع وسایل نقلیه کشنده در محور بجنورد اسفراین تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شده است.

کد خبر 6707848

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها