محور بجنورد به آشخانه تا اطلاع ثانوی مسدود شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی و با هماهنگی پلیس راه و مدیریت بحران استانداری، محور بجنورد آشخانه به‌دلیل بارش برف، کولاک، یخبندان شدید و لغزندگی سطح جاده تا اطلاع ثانوی مسدود شد.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر تمامی محورهای استان دارای جوی تمام ابری همراه با بارش برف هستند و تردد وسایل نقلیه در محورهای شوقان بجنورد و بجنورد اسفراین فقط با استفاده از زنجیر چرخ امکان‌پذیر است.

همچنین تردد انواع وسایل نقلیه کشنده در محور بجنورد اسفراین تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شده است.