به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل محبان در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: با آغاز بارش برف و کولاک در خراسان شمالی عملیات امدادرسانی جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی آغاز شد و تاکنون نجاتگران این جمعیت به بیش از ۲ هزار نفر از هم‌استانی‌ها و مسافران گرفتار در برف و کولاک خدمات امدادی ارائه کرده‌اند.

وی افزود: در این مدت ۱۰ تیم عملیاتی جمعیت هلال‌احمر در محورهای مختلف استان به‌کارگیری شدند و بیش از ۵۰۰ دستگاه خودرو رهاسازی شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی تأکید کرد: تمامی تیم‌های عملیاتی تا پایان شرایط نامساعد جوی در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و خدمات امدادی به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.