  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۷:۳۳

محبان: هلال‌احمر خراسان شمالی به ۲ هزار گرفتار برف امدادرسانی کرد

محبان: هلال‌احمر خراسان شمالی به ۲ هزار گرفتار برف امدادرسانی کرد

بجنورد- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی گفت: نجاتگران به بیش از ۲ هزار نفر گرفتار در برف و کولاک امدادرسانی کردند.

دریافت 6 MB

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل محبان در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: با آغاز بارش برف و کولاک در خراسان شمالی عملیات امدادرسانی جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی آغاز شد و تاکنون نجاتگران این جمعیت به بیش از ۲ هزار نفر از هم‌استانی‌ها و مسافران گرفتار در برف و کولاک خدمات امدادی ارائه کرده‌اند.

وی افزود: در این مدت ۱۰ تیم عملیاتی جمعیت هلال‌احمر در محورهای مختلف استان به‌کارگیری شدند و بیش از ۵۰۰ دستگاه خودرو رهاسازی شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی تأکید کرد: تمامی تیم‌های عملیاتی تا پایان شرایط نامساعد جوی در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و خدمات امدادی به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

کد خبر 6696599

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها