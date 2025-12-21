به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل محبان در گفتوگو با رسانهها اظهار کرد: با آغاز بارش برف و کولاک در خراسان شمالی عملیات امدادرسانی جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی آغاز شد و تاکنون نجاتگران این جمعیت به بیش از ۲ هزار نفر از هماستانیها و مسافران گرفتار در برف و کولاک خدمات امدادی ارائه کردهاند.
وی افزود: در این مدت ۱۰ تیم عملیاتی جمعیت هلالاحمر در محورهای مختلف استان بهکارگیری شدند و بیش از ۵۰۰ دستگاه خودرو رهاسازی شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی تأکید کرد: تمامی تیمهای عملیاتی تا پایان شرایط نامساعد جوی در حالت آمادهباش کامل قرار دارند و خدمات امدادی به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.
