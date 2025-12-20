ابوالفضل محبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با بارش برف، کولاک و انسداد برخی محورهای مواصلاتی خراسان شمالی، نجاتگران جمعیت هلال‌احمر استان تاکنون به ۹۳ نفر از هم‌استانی‌ها و مسافران گرفتار در برف و کولاک امدادرسانی کرده‌اند.

وی افزود: در این مدت ۳۴ تیم عملیاتی هلال‌احمر در محورهای مختلف استان به‌کارگیری شده‌اند که طی عملیات‌های انجام‌شده، ۳۶ دستگاه خودرو رهاسازی و ۳۶ نفر از مسافران در راه‌مانده به‌صورت اضطراری اسکان داده شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی با اشاره به حوادث ترافیکی ناشی از شرایط نامساعد جوی گفت: در پی برخورد یک دستگاه خودروی نیسان با یک دستگاه ایسوزو در محور آشخانه به جنگل گلستان، محدوده چمن‌بید، چهار نفر حادثه‌دیده شدند که دو نفر مصدوم و دو نفر فوتی بر جای گذاشت.

محبان ادامه داد: همچنین دو نفر مفقودشده در منطقه کوهستانی روستای عبدل‌آباد توسط تیم‌های تخصصی پایگاه کوهستان شهرستان بجنورد نجات یافتند.