نقاره زنی در حرم حضرت علی بن باقر(ع) در مشهد اردهال کاشان

کاشان - آیین نقاره زنی در شب میلاد امام جواد(ع) در حرک حضرت علی بن باقر(ع) در مشهداردهال کاشان برگزار شد.
