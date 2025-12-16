برنامه های سالروز شهادت حضرت علی بن باقر(ع) در مشهد اردهال اعلام شد

حسین یزدی در گفتگو با خبرنگار با اشاره به در پیش بودن ۲۷ جمادی الثانی سالروز شهادت حضرت علی بن باقر (ع) اظهار کرد: مراسم عزاداری آن حضرت همراه با یادواره ۱۵۵ شهید والامقام منطقه اردهال برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه سخنران ویژه این مراسم در روز پنجشنبه ۲۷ آذرماه، حجت الاسلام والمسلمین سیدعلی خمینی یادگار و نوه حضرت امام خمینی (ره) است، ابراز کرد: حاج محمدرضا بذری هم مداح این برنامه خواهد بود.

مدیر اجرایی آستان مقدس حضرت علی بن باقر (ع) با اشاره به اجرای آئین معنوی شمع گرانی در سالروز شهادت آن حضرت تصریح کرد: این برنامه از شبکه اول سیما پخش زنده و مستقیم خواهد شد.

وی افزود: همچنین مواکب خدمت رسانی در روزهای ۲۶ و ۲۷ آذرماه در صحن‌های نورانی و مطهر پذیرای زائران و دلدادگان اهل بیت علیهم السلام خواهند بود.

یزدی خاطرنشان کرد: چهارشنبه شب نیز مراسم عزاداری توسط اهالی محترم فین کاشان بعد از نماز مغرب و عشاء با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علیرضا پناهیان و مداحی سید مهدی میرداماد برگزار می‌شود؛ همچنین پنج شنبه شب مراسم عزاداری توسط اهالی محترم خاوه اردهال بعد از نماز مغرب و عشاء با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حبیب الله فرحزاد و مداحی حاج محمود شریفی و هادی رحیمی و شاعر آئینی مهدی رحیمی برگزار می‌شود.