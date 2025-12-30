به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در نشست با مدیران ارشد ایران‌خودرو و بازدید از محصولات هیبریدی این خودروساز، از توسعه این خودروها استقبال کرده و این اقدام را در کاهش آلایندگی‌های ناشی از مصرف سوخت و کاهش فشار بر نظام سلامت مؤثر دانستند.

این نشست با هدف بررسی برنامه‌های ایران‌خودرو در مسیر تولید خودروهای کم‌مصرف و هیبریدی، در راستای سیاست‌های کلی کاهش مصرف سوخت و آلاینده‌های هوا برگزار شد.

عادل پیرمحمدی، مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو در این نشست با تشریح فشارهای بی‌سابقه هزینه‌ای بر تولید خودرو، تاکید کرد: تثبیت دستوری قیمت در شرایط افزایش بیش از ۶۰ درصدی قیمت مواد اولیه، نه ممکن است و نه به نفع کیفیت و توسعه محصول.

تاکید بر شفافیت در مدیریت و مالکیت

پیرمحمدی با مروری بر تاریخچه و ظرفیت‌های گسترده تولیدی ایران‌خودرو در سایت‌های مختلف کشور، تصریح کرد: این گروه صنعتی با ظرفیت تولید روزانه دوهزار تا ۲۵۰۰ دستگاه خودرو، اشتغال‌زایی مستقیم برای ۶۶ هزار نفر را فراهم کرده است.

وی در پاسخ به شبهات مطرح‌شده درباره مالکیت شرکت، شفاف‌سازی کرد: هیچ‌گونه واگذاری سهامی انجام نشده و صرفاً مدیریت شرکت، طبق مصوبات قانونی مجمع و با نظارت نهادهای ذی‌ربط، به بخش خصوصی- که طی سال‌های طولانی صاحب بیش‌ترین سهام ایران‌خودرو بوده و متأسفانه نسبت به واگذاری مدیریت به آن مقاومت‌هایی وجود داشته- سپرده شده است. ترکیب هیأت‌مدیره همچنان متشکل از نمایندگان دولت و بخش خصوصی بوده و این تغییر صرفاً در راستای افزایش کارآمدی مدیریتی صورت گرفته است.

هشدار درباره فشار افزایش قیمت مواد اولیه

مدیرعامل ایران‌خودرو با ارائه آمارهای مقایسه‌ای مستند، به تشریح واقعیت‌های اقتصادی تولید پرداخت.

وی با اشاره به افزایش قابل توجه قیمت نهاده‌های تولید از سال ۱۳۹۶ تاکنون و تشدید این روند در شش ماه اخیر، خاطرنشان کرد: از تیر تا آذر امسال، قیمت ورق گرم ۶۳ درصد، ورق گالوانیزه ۳۷ درصد، آلومینیوم ۶۳ درصد، مواد پلیمری تا ۶۶ درصد و مس ۸۹ درصد افزایش یافته است.

پیرمحمدی تاکید کرد: در چنین شرایطی، توقع تثبیت قیمت خودرو غیرواقع‌بینانه و ناممکن است.

افزایش تولید، عبور از تعهدات معوق و بهبود شاخص‌های کیفی

پیرمحمدی با اشاره به عملکرد تولیدی ایران‌خودرو در یک سال گذشته گفت: با وجود چالش‌های کم‌سابقه از جمله تعطیلی مقطعی خطوط تولید به‌دلیل جنگ ۱۲ روزه، ناترازی شدید انرژی، اختلال در زنجیره تأمین و افزایش هزینه سوخت، تولید ایران‌خودرو نسبت به سال گذشته حدود ۱۹ درصد افزایش یافته و بخش عمده تعهدات معوق گذشته تسویه شده است.

بهبود محسوس کیفیت و توسعه خدمات پس از فروش

مدیرعامل ایران‌خودرو با تشریح روند بهبود کیفیت محصولات اظهار کرد: شاخص مراجعه خودروهای تحویلی به شبکه خدمات پس از فروش که سال گذشته ۲۵ خودرو از هر ۱۰۰ دستگاه بود، امسال به ۱۵ خودرو کاهش یافته است. البته هدف ما کاهش این عدد تا سطح ۳ دستگاه است.

چرا خودروهای هیبریدی برای ایران منطقی‌ترند؟

در ادامه این نشست، حمید کشاورز، نماینده صاحبان اکثریت سهام ایران‌خودرو با تشریح ملاحظات فنی و اقتصادی، خودروهای هیبریدی را گزینه‌ای منطقی‌تر نسبت به خودروهای تمام‌برقی برای ایران دانست که مسیر توسعه آن در ایران‌خودرو آغاز شده است.

وی افزود: خودروهای هیبرید و پلاگین هیبرید، با توجه به این‌که در حال حاضر کشور زیرساخت‌های لازم برای تولید خودروهای برقی را ندارد، راه حلی است که می‌تواند کاهش مصرف سوخت و آلایندگی را رقم بزند.

در این نشست، نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز با تاکید بر لزوم کاهش آلودگی هوا، مدیریت مصرف سوخت و توسعه خودروهای کم‌مصرف نسل جدید، بر ضرورت حمایت از مسیرهای فناورانه و اقتصادی واقع‌بینانه در صنعت خودرو تاکید کردند.

نمایندگان حاضر، ضمن استقبال از توسعه خودروهای کم مصرف جدید و هیبریدی در ایران‌خودرو، این اقدام را یکی از راهکارهای عملی برای کاهش فشار بر نظام سلامت و بهبود کیفیت زندگی شهروندان دانستند.