ارباب سلیمانی: نهج البلاغه به بشریت و جهان انسانیت تعلق دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین حمیدرضا ارباب سلیمانی شامگاه سه‌شنبه در آئین تجلیل از ۵۰ حافظ نهج البلاغه که شامگاه سه شنبه در تالار شهر کاشان برگزار شد، گفت: کاشان این افتخار را دارد که میزبان نخستین سفیر ولایت در ایران بوده است و بیش از هزار سال پیش حضرت علی بن باقر (ع) فرزند امام محمدباقر (ع) برای ارشاد مردم به این منطقه سفر کرد.

وی با اشاره به اینکه از هزار سال پیش دل و جان مردم این منطقه با فرهنگ اهل بیت و ائمه اطهار علیهم السلام گره خورده است، ابراز کرد: سه سال حضور علی بن باقر (ع) در منطقه کاشان خیرات و برکات فراوانی به همراه داشت که یکی از این برکات تربیت نسلی از مردم مؤمن است که در این سرزمین پرورش یافتند و در راه ترویج فرهنگ ائمه تلاش کرده و می‌کنند.

معاون قرآنی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان با اشاره به دیدار روزانه حضرت علی بن باقر (ع) با مردم منطقه و اقامه نماز جمعه در مسجد جامع کاشان در سه سال حضور خود در این منطقه تصریح کرد: به برکت حضور آن حضرت، کاشان مهد شارحان و مفسران و علمایی همچون علامه فیض کاشانی، قطب راوندی و غیره شد که در راستای ترویج و آموزه‌های قرآن و نهج البلاغه عمر خود را وقف کردند.

وی با اشاره به اینکه نهج البلاغه فقط متعلق به مسلمین و شیعیان نیست، خاطرنشان کرد: این کتاب شریف متعلق به همه مردم و جهان انسانیت است زیرا آموزه‌های آن محدود به زمان و مکان خاصی نیست.

حجت الاسلام والمسلمین ارباب سلیمانی با اشاره به لزوم ورود مؤسسات مردمی در راستای ترویج فرهنگ قرآنی و نهج البلاغه گفت: کاشان تجربه بسیار خوبی در این زمینه دارد و وجود موسساتی مثل نهج البلاغه در کاشان توانسته است بیش از ۲۰۰ حافظ قرآن، ۵۸ حافظ نهج البلاغه و ۱۵ حافظ قرآن، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه پرورش دهد.

وی با اشاره به اینکه پایتختی نهج البلاغه برای کاشان برازنده این شهر است، افزود: سال‌ها پیش زمانی که صحبتی از پایتختی نهج البلاغه نبود مرحوم خزعلی در جمعی نقل کرده بودند که با توجه به فعالیت‌های این شهر در راستای ترویج آموزه‌های نهج البلاغه، کاشان پایتخت فرهنگی این کتاب است.

معاون قرآنی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه هنوز نهج البلاغه بین ما غریب است، افزود: تلاش برای ترویج نهج البلاغه تلاش برای نجات بشریت است.