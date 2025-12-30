به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علیرضا اعرافی در پیامی به آئین برگزاری تجلیل و تقدیر از بیش از ۵۰ حافظ نهج البلاغه که شامگاه سه شنبه در کاشان برگزار شد، گفت: کاشان زادگاه عالمان بزرگ و اثرگذار در مسیر ترویج معارف اسلامی است.

متن کامل پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

با کمال مسرت و افتخار، به مناسبت برگزاری مراسم تجلیل از ۵۵ نفر از حافظان کل نهج‌البلاغه در شهر کاشان، این رویداد مبارک را گرامی می‌دارم.

نهج‌البلاغه، این گنجینه بی‌بدیل از کلام نورانی امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام، منبع هدایت و معرفت برای همه نسل‌هاست و حفظ و تلاوت آن، توفیقی الهی است که این عزیزان بدان نائل آمده‌اند.

حوزه‌های علمیه، به عنوان مراکز تربیت علما و فقها، همواره نقش محوری در حفظ و نشر آموزه‌های ارزشمند ائمه اطهار (ع) ایفا کرده‌اند ودر این بین حافظان طلبه نهج البلاغه، با تعهد خود، به تقویت این سنت ارزشمند کمک شایانی می‌کنند. چنین تلاش‌هایی نه تنها به تعمیق دانش دینی منجر می‌شود، بلکه به تربیت نسل‌هایی آگاه و متعهد به ارزش‌های اسلامی می‌انجامد.

کاشان، که از دیرباز مهد علم، عرفان و فقاهت بوده شهری با تاریخ پرافتخار در پرورش مفاخر علمی و فرهنگی، زادگاه عالمان بزرگ و اثرگذاری در مسیر ترویج معارف بلند نهج البلاغه همچون سید فتح الله راوندی، قطب راوندی، ملأ فتح الله کاشانی (رضوان الله تعالی علیهم) است. این علمای والامقام، با آثار و خدمات خود، میراثی ماندگار در حوزه‌های فقه، فلسفه و عرفان بر جای گذاشته و کاشان را به عنوان یکی از مراکز مهم تمدن اسلامی معرفی کرده‌اند.

اینجانب ضمن تبریک به این حافظان گرانقدر و قدردانی صمیمانه از برگزارکنندگان مراسم، از خداوند متعال توفیق روزافزون برای همه ایشان در مسیر ترویج معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام مسئلت دارم و امیدوارم این رویداد، سرآغازی برای گسترش بیشتر حفظ و عمل به معارف گران سنگ نهج‌البلاغه در سراسر کشور به ویژه در حوزه‌های علمیه باشد.

علیرضا اعرافی

مدیر حوزه‌های علمیه

هشتم دیماه ۱۴۰۴

مصادف با هشتم رجب ۱۴۴۷