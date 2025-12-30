احضار هشت دهیار و یک مدیر شهری به دادستانی جاسک در پی خسارات سیلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد پارسانیا دادستان عمومی و انقلاب جاسک اظهار کرد: با توجه سیلاب اخیر در حوزه جاسک که موجب ورود خسارت‌هایی در بعضی از مناطق و روستاها شده و باعث گلایه‌های مردمی در خصوص عملکرد بعضی از دهیاران شد، لذا دادستان جاسک در راستای حقوق عامه به این موضوع ورود کرد.

وی افزود: علی رغم هشدارهای دستگاه‌های ذی ربط در خصوص بارندگی و لزوم اقدامات لازم لکن با بررسی‌های انجام شده مشخص شد علی رغم تلاش غالب مدیران و مسئولین شهری و روستایی، اما تعدادی از دهیاران و بعضی از دستگاه‌های ذی ربط اقدامات پیشگیرانه لازم را انجام نداده اند بنابراین ایشان جهت ادای توضیحات و سایر اقدامات قانونی به دفتر دادستانی احضار شدند.

دادستان جاسک بیان کرد: دهیاران و مسئولین و مدیران مکلف‌اند نسبت به انجام وظایف قانونی خود اهتمام داشته باشند و دستگاه قضائی بدون توجه به حواشی و بدون اغماض با ترک فعل‌های مجرمانه که از جانب هر مسئولی حادث شود وفق مقررات برخورد خواهد کرد.