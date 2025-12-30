به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدمهدی شریفتبار عصر سه شنبه در نشست شورای راهبری و هم آهنگی بانوان قائمشهر، با تأکید بر نقشآفرینی فعال نیروهای فرهنگی در شرایط کنونی، گفت: در عصر انتظار، نقش ما حضور مؤثر در میدانهای سخت است و اگر قرار باشد امام عصر (عج) عملکرد ما را ارزیابی کنند، حضور و کنشگری در شرایط دشوار ملاک خواهد بود.
وی با اشاره به گرامیداشت نهم دیماه گفت: اهمیت این روز بهمنظور زنده نگهداشتن حافظه تاریخی ملت است، چرا که اگر حافظه تاریخی یک ملت پاک شود، نسل جوان و نوجوان دچار بحران هویت خواهد شد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران افزود: بر اساس تأکیدات مقام معظم رهبری، ما وظیفه داریم با تبیین، گرامیداشت و بازخوانی ایامالله، اجازه ندهیم حافظه تاریخی ملت دچار فراموشی شود و نهم دیماه نیز در همین راستا گرامی داشته میشود.
حجتالاسلام شریفتبار با بیان اینکه نهم دی روز تجدید بیعت ملت با امام جامعه است، تصریح کرد: تمام فعالیتهای فرهنگی باید در این مسیر جهتگیری شود و انسجام و همافزایی در برنامهها مدنظر قرار گیرد.
وی همچنین از برگزاری جلسات شورای راهبری و هماهنگی بانوان در شهرستانها خبر داد و گفت: آرایش تبلیغاتی فعالان فرهنگی باید بهروز باشد، چرا که امروز در دوره جنگ ترکیبی و جنگ روایتها قرار داریم و دشمن با تغییر استراتژی، بهدنبال پرهیز از جنگ نظامی و تمرکز بر جنگ شناختی است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با تأکید بر پرهیز از ایجاد شکاف و اختلاف، خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری بر حمایت از دولت و جلوگیری از ایجاد گسلهای اجتماعی تأکید دارند و در میدان فعالیتهای فرهنگی، مسئلهشناسی دقیق و کنشگری آگاهانه از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی افزود: در موضوعاتی همچون حجاب و جمعیت، باید با نگاه اجتماعی و متناسب با شرایط جغرافیایی و فرهنگی هر منطقه اقدام کرد و هر تلاشی را نمیتوان جهاد دانست، بلکه مجاهدت نیازمند شناخت درست میدان است.
نظر شما