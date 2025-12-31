  1. استانها
برگزاری یادواره شهدای اقتدار و سالروز شهادت سردار سلیمانی در یاسوج

یاسوج-فرمانده ناحیه مقاومت بسیج انصارالحسین بویراحمد از برگزاری یادواره شهدای اقتدار و گرامیداشت سالروز شهادت سردار دل‌ها، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در یاسوج خبر داد.

سرهنگ حسین انوری در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: یادواره شهدای اقتدار و سالروز شهادت سردار دل‌ها، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی فردا پنج‌شنبه برگزار می‌شود.

وی افزود: این مراسم معنوی و شهدایی ساعت ۹ صبح با حضور مردم، مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران در حسینیه ثارالله یاسوج برگزار خواهد شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج انصارالحسین بویراحمد ادامه داد: سخنرانی در این مراسم بر عهده سردار امان‌الله گشتاسبی، فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا خواهد بود.

وی از عموم مردم دعوت کرد تا در این مراسم شرکت و یاد و خاطره شهدای والامقام و سپهبد شهید سلیمانی را گرامی بدارند.

