آغاز نام نویسی زائران بویراحمدی برای حضور در مراسم تشییع «قائد شهید»

سرهنگ حسین انوری در گفت و گو با خبرنگار مهر از آغاز ثبتنام مشتاقان حضور در مراسم تشییع «قائد شهید» در تهران خبر داد.
وی گفت: سامانه ثبتنام شرکتکنندگان در این مراسم فعال شده و علاقهمندان میتوانند از طریق وبگاه اینترنتی به آدرس https://survey.porsline.ir/s/2OWJhRUf نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج انصارالحسین(ع) شهرستان بویراحمد، افزود: چنانچه امکان دسترسی به سامانه برای برخی افراد فراهم نباشد، متقاضیان میتوانند برای نامنویسی و حضور در مراسم با وسیله شخصی، به حوزهها و پایگاههای بسیج سپاه انصارالحسین(ع) شهرستان بویراحمد مراجعه کنند.
سرهنگ انوری تصریح کرد: با ثبتنام در حوزهها و پایگاههای بسیج، هماهنگیهای لازم برای اسکان و پذیرایی زائران در تهران انجام می شود.
نظر شما