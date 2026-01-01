به گزارش خبرنگار مهر، قرارگاه مردمی جوانی جمعیت استان سمنان تشکیل شد و نخستین نشست اعضا برای ساختار اجرایی و راهبردی این قرارگاه عصر پنجشنبه در مجموعه کانون‌های خدمت رضوی سمنان برگزار شد.

در این جلسه نمایندگان بنیاد علوی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره)، معاونت اجتماعی بسیج، سازمان تبلیغات اسلامی استان سمنان، کانون‌های مساجد استان، جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان سمنان و مؤسسه نفس حضور داشتند.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان سمنان در خاتمه این نشست اعلام کرد: در این نشست مقرر شد دبیرخانه قرارگاه مردمی جوانی جمعیت استان سمنان بر عهده مدیریت کانون‌های خدمت رضوی استان سمنان قرار گیرد تا هماهنگی، پیگیری و انسجام فعالیت‌های مردمی در حوزه جوانی جمعیت به‌صورت متمرکز انجام شود.

حسن سعد الدین بیان کرد: این قرارگاه با هدف تعامل، هم‌افزایی، برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات میدانی در حوزه جوانی جمعیت تشکیل شده و در همین راستا کمیته‌های تخصصی مواسات، مطالبه‌گری قانون جوانی جمعیت، کنشگران، نظارت و پایش، علمی، مشوق‌ها و نفس راه‌اندازی شدند.

وی با بیان اینکه جوانی جمعیت یک مأموریت صرفاً اداری و دولتی نیست، بلکه یک مسئولیت اجتماعی و فرهنگی است که باید با مشارکت واقعی مردم و نهادهای مردمی به سرانجام برسد افزود: قرارگاه مردمی جوانی جمعیت می‌تواند محور هم‌افزایی همه جریان‌های دغدغه‌مند استان باشد تا اقدامات پراکنده به یک حرکت منسجم و اثربخش تبدیل شود.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان سمنان با اشاره به نقش دبیرخانه قرارگاه گفت: سپردن دبیرخانه این قرارگاه به کانون‌های خدمت رضوی، به معنای استفاده از ظرفیت گسترده خادمیاران، گروه‌های جهادی و شبکه‌های مردمی در سراسر استان برای حمایت از خانواده‌ها، ترویج فرهنگ فرزندآوری و پیگیری اجرای قانون جوانی جمعیت است.

سعدالدین با بیان اینکه کمیته‌های تخصصی شکل‌گرفته در این قرارگاه این امکان را فراهم می‌کند که از حوزه حمایت‌های معیشتی و مواسات تا مطالبه‌گری حقوق خانواده‌ها و رصد اجرای قانون، همه امور به صورت هدفمند و علمی دنبال شود، تاکید داشت: اگر بتوانیم ظرفیت‌های مردمی، نهادهای فرهنگی و دستگاه‌های انقلابی را در کنار هم قرار دهیم، می‌توانیم اثرگذاری ملموسی در تقویت بنیان خانواده و تحقق جوانی جمعیت در استان سمنان ایجاد کنیم.