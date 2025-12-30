حمایت دستگاه قضا از شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر قم ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار مشاور عالی استاندار و سرپرست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قم با دادستان قم، بر نقش محوری دستگاه قضائی در تقویت هماهنگی بینبخشی و پیشبرد اهداف مبارزه، درمان و پیشگیری از اعتیاد تأکید شد.
حجتالاسلام محمدی، در این دیدار، ضمن تبریک انتصاب علی اصغر سلطانی به سمت دادستان قم، مراجع قضائی را بازوی توانمند شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر دانست و حمایت جدی دادستانی از تسهیل تعامل و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی را ضروری دانست.
وی با اشاره به جایگاه راهبردی شورا، بر نقش دادستانی در تبیین و صیانت از وظایف قانونی شورا، برگزاری منظم کمیتههای تخصصی تأکید کرد.
در ادامه، دادستان قم با بیان توضیحاتی در حوزههای مرتبط، نقش شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر را در کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی اساسی دانست و از آمادگی برای حضور مستقیم در جلسات شورا خبر داد.
سلطانی با تأکید بر فعالتر شدن شورا تصریح کرد: برنامهها و ایدههای این شورا ظرفیت تبدیل قم به الگویی موفق در سطح کشور را دارد.
دادستان قم در پایان، با تأکید بر همافزایی دستگاهها، از آمادگی کامل برای همکاری مستمر و ارتباط مستقیم با مسئولان شورا خبر داد.
دادستان قم با تأکید بر نقش محوری دستگاه قضایی در پیشگیری و مقابله با اعتیاد، از آمادگی کامل دادستانی برای حمایت همهجانبه در برنامههای این شورا خبر داد.
