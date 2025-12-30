آئین تجلیل از ۵۰ حافظ کل نهج البلاغه برای اولین بار در کاشان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه برای نخستین بار در جهان اسلام آئین تجلیل و تقدیر از ۵۰ حافظ کل نهج البلاغه در شهر کاشان و در تالار شهر شهرداری کاشان برگزار شد.

در حاشیه این آئین که حافظان نهج البلاغه از کشورهایی همچون عراق، اندونزی، پاکستان و حافظان از تمام گستره خاک ایران حضور داشتند، از کتاب اول شخص خوشبخت و بازی آمرلی با حضور حجت الاسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی، معاون قرآنی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و حجت الاسلام والمسلمین سیدسعید حسینی، نماینده ولی فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان رونمایی شد.

در قسمتی از این آئین حجت الاسلام والمسلمین مجتبی حسن زاده، مدیر مؤسسه نهج البلاغه با اشاره به فعالیت این مؤسسه در تربیت حافظان نهج البلاغه گفت: این مؤسسه بیش از ۲۵ سال است که در راه ترویج و آموزش معارف قرآنی و اسلامی فعالیت می‌کند.

وی ابراز کرد: کاشان در حال حاضر پایتخت نهج البلاغه در ایران است و امروز یک اتفاق خوب در کاشان افتاد و کلنگ احداث بوستان نهج البلاغه و دروازه نهج البلاغه بر زمین زده شد.

مدیر مؤسسه نهج البلاغه با اشاره به اینکه از مسئولین می‌خواهیم که دبیرخانه دائمی پایتختی نهج البلاغه در کاشان دایر شود، تصریح کرد: اگرچه برپایی دبیرخانه دائمی در کاشان از نظر اجرایی دشوار است، بنده به عنوان خادم نهج‌البلاغه آمادگی دارم تا در هر شرایطی از این اقدام پشتیبانی کرده و در خدمت این حرکت فرهنگی باشم.