صالحی: کاشان به حق پایتخت حافظان نهج البلاغه ایران نام گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس صالحی در پیامی به آئین تجلیل از بیش از ۵۰ حافظ نهج البلاغه که شامگاه سه شنبه در کاشان برگزار شد، گفت: کاشان به حق پایتخت حافظان نهج البلاغه ایران نام گرفته است.
متن کامل پیام به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
نهجالبلاغه، کتاب حکمت و عدالت امیرالمؤمنین امام علی (علیهالسلام)، آینهای از بلندای معارف اسلامی و معیار اندیشهورزی در مسیر کمال انسانی است. ترویج و آموزش این گنجینه عزیز، نه تنها اقدامی دینی و فرهنگی، بلکه اقدامی تمدنساز و ضروری برای جامعهای است که نیازمند تعمیق خرد دینی و اخلاق علوی در زیست فردی و اجتماعی خویش است.
در این میان، شهر فرهنگپرور کاشان، با سابقه درخشان دینی و علمی خود، در سالهای اخیر در تربیت حافظان نهجالبلاغه گامهای ارزشمند و جریانساز برداشته و بهحق «پایتخت حافظان نهجالبلاغه ایران» نام گرفته است. این عنوان، تنها یک افتخار شهری نیست، بلکه نماد یک حرکت ملی در اعتلای معارف علوی است.
برگزاری نخستین آئین تکریم حافظان کل نهجالبلاغه در این شهر، نشاندهنده درک درست از اهمیت تربیت نسل آگاه، توانمند و وفادار به آرمانهای عدالتطلبانه و انسانساز امیرالمؤمنین امام علی (علیهالسلام) است. این رویداد، آغاز راهی روشن و ماندگار برای توسعه برنامههای آموزشی و پژوهشی در گستره معارف نهجالبلاغه محسوب میشود.
اینجانب این تلاش صادقانه و برنامهریزی مؤثر را ارج نهاده از تمامی حافظان نهجالبلاغه، مربیان دلسوز، خانوادههای پشتیبان و مسئولان و دستاندرکاران این حرکت مبارک صمیمانه قدردانی میکنم و توفیقات روزافزون تمامی عزیزان را در مسیر نشر کلام امیر حکمت از خداوند متعال مسئلت دارم.
امید است این نهال نورانی، با حمایت اندیشمندان و علاقهمندان به معارف الهی، هر روز پربارتر شده و جامعه ما بیش از پیش به برکت کلام امام حکمت و عدالت آراسته گردد.
سیدعباس صالحی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
