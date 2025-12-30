پیشینه درخشان کاشان در قامت جوانان حافظ نهج البلاغه تداوم یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به آئین تجلیل و تقدیر از بیش از ۵۰ حافظ نهج البلاغه که برای نخستین مرتبه در جهان اسلام در کاشان برگزار شد، گفت: پیشینه درخشان کاشان امروز در قامت جوانان حافظ نهج البلاغه تداوم یافته است.

متن کامل این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

دار المؤمنین کاشان این شهر ریشه دار در محبت و معرفت اهل بیت علیهم السلام، در طول تاریخ نیز خاستگاه عالمان بزرگ نهج البلاغه بوده است و فقیه و محدث نامدار قطب الدین راوندی و شارح برجسته نهج البلاغه، سید ابوالرضا راوندی که آثار و مجاهدت‌های علمی آنان در تبیین کلام امیر المؤمنین علیه السلام جایگاهی ماندگار در میراث شیعی دارد از مفاخر این خطه ولایت مدار ایران زمین هستند.

این پیشینه درخشان، امروز در قامت جوانان حافظ نهج البلاغه، تداوم یافته و جلوه‌ای نو از همان سنت علمی و ولایی را به نمایش گذاشته است.

برگزاری کنگره تجلیل از پنجاه و پنج حافظ کل نهج البلاغه در این شهر، همزمان با ولادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رخدادی مبارک و مایه افتخار فرهنگ دینی کشور است، رویدادی که نشان می‌دهد کلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام همچنان زنده جاری و راهنمای نسل امروز و فردای جامعه اسلامی است.

نهج البلاغه کتاب زندگی عدالت حکمرانی الهی و اخلاق انسانی است و حفظ و انس عمیق با این گنجینه عظیم به عنوان سندی بر کارآمدی دین در اداره جامعه، صرفاً یک دستاورد علمی نیست، بلکه سرمایه‌ای راهبردی برای تربیت نسل، جوان، آگاه، مؤمن و آینده ساز کشور به شمار می‌آید، جوانانی که با همت مجاهدت علمی و تربیت مستمر در مدارس شبانه روزی حفظ و تفسیر قرآن و نهج البلاغه وابسته به مؤسسه امیرالمؤمنین علیه السلام کاشان، به مرتبه حفظ کامل این اثر سترگ رسیده‌اند، امروز حاملان اندیشه علوی و بشارت دهندگان فردای ایران اسلامی هستند.

اینجانب ضمن قدردانی از تلاش ارزشمند حافظان نهج البلاغه، اساتید، مربیان و مدیران این حرکت فرهنگی کم نظیر توفیق روزافزون این عزیزان را در عمل به آموزه‌های علوی و تبیین و نشر این کلام نورانی مسئلت می‌نمایم و امیدوارم این مسیر روشن با تکیه بر نسل جوان، زمینه ساز گسترش اخلاق، عدالت، عقلانیت و معنویت در جامعه اسلامی و الهام بخش حرکتی عظیم در بین آزادی خواهان جهان باشد.

محمد باقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی