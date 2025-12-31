یک واحد تولید آهک صنعتی آلاینده در اردکان با دستور قضایی پلمب شد

سید جلال موسوی، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یک واحد تولید آهک صنعتی در این شهرستان به دستور مقام قضائی پلمب شد
وی افزود: این واحد صنعتی که در محور عقدا به اردکان واقع شده است، به دلیل آلودگی شدید هوا و بیتوجهی به اخطارهای متعدد زیستمحیطی، تهدیدی جدی برای سلامت شهروندان محسوب میشد. با وجود تذکرات پیدرپی اداره حفاظت محیط زیست اردکان، هیچ اقدام مؤثری از سوی واحد مذکور برای رفع آلودگی انجام نگرفته بود.
رئیس حفاظت محیط زیست اردکان افزود: پس از تشکیل پرونده و بررسیهای کارشناسی، موضوع برای رسیدگی به مرجع قضائی ارجاع و در نهایت با دستور رئیس دادگاه عقدا، حکم پلمب صادر شد. این دستور توسط کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست اردکان در محل واحد آلاینده اجرا گردید.
موسوی تأکید کرد: این واحد صنعتی تا زمان رفع کامل آلودگی و رعایت ضوابط زیستمحیطی، اجازه فعالیت مجدد نخواهد داشت.
نظر شما