فلاح: واحد آهکی آلاینده در بخش عقدا پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی فلاح یخدانی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه به همراه رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردکان از یک کارخانه آهک در بخش عقدا بازدید شده است اظهار کرد: یک واحد آهک به دلیل وجود آلایندگی در بخش‌های مختلف، پلمب شد.

رئیس دادگاه عقدا در این خصوص اظهار داشت: حفاظت از محیط زیست از اولویت‌های دستگاه قضائی در استان یزد به شمار می‌رود و دستگاه قضا با جدیت از حقوق عمومی صیانت کرده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد.

وی با اشاره به وسعت حوزه قضائی این بخش که از پل قطار اردکان آغاز و تا شهرستان نائین ادامه دارد و با توجه به استقرار واحدهای صنعتی بزرگ و مهم در این محدوده، تأکید کرد: پایش و نظارت‌ها به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت و با هرگونه تخلف برخورد می‌شود.

فلاح ادامه داد: برای این واحد آهک پرونده قضائی تشکیل شده و موضوع در حال رسیدگی می‌باشد و رفع پلمب آن منوط به برطرف شدن کامل آلایندگی خواهد بود.