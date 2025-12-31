به گزارش خبرگزاری مهر، نیما ملایی دروازه‌بان تیم «فرد» البرز، عنوان بهترین گلر نیم‌فصل اول لیگ دسته یک فوتبال کشور را کسب کرد.

این دروازه‌بان که سابقه حضور در «قشقایی» شیراز، «نیروی زمینی»، «پارس جنوبی جم»، «مس» شهربابک و «مس» رفسنجان را دارد در نخستین فصل حضورش در فرد توانسته عملکردی فراتر از انتظارات پشت سر بگذارد و بالاتر از تمامی همتایان خود در لیگ یک قرار بگیرد.

گفتنی است ملایی با حضور در تیم منطقه میانکوه و کسب مقام اول کشور در مسابقات آموزشگاهی و قهرمانی لیگ دسته یک فوتبال استان با تیم «پارسه» هلیساد پا به این عرصه گذاشته است.