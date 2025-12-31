  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۹:۵۸

جوان چهارمحالی بهترین گلر نیم‌فصل اول لیگ دسته یک فوتبال کشور

جوان چهارمحالی بهترین گلر نیم‌فصل اول لیگ دسته یک فوتبال کشور

شهرکرد-نیما ملایی دروازه‌بان تیم «فرد» البرز، عنوان بهترین گلر نیم‌فصل اول لیگ دسته یک فوتبال کشور را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیما ملایی دروازه‌بان تیم «فرد» البرز، عنوان بهترین گلر نیم‌فصل اول لیگ دسته یک فوتبال کشور را کسب کرد.

این دروازه‌بان که سابقه حضور در «قشقایی» شیراز، «نیروی زمینی»، «پارس جنوبی جم»، «مس» شهربابک و «مس» رفسنجان را دارد در نخستین فصل حضورش در فرد توانسته عملکردی فراتر از انتظارات پشت سر بگذارد و بالاتر از تمامی همتایان خود در لیگ یک قرار بگیرد.

گفتنی است ملایی با حضور در تیم منطقه میانکوه و کسب مقام اول کشور در مسابقات آموزشگاهی و قهرمانی لیگ دسته یک فوتبال استان با تیم «پارسه» هلیساد پا به این عرصه گذاشته است.

کد خبر 6708242

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها