به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیهای اعلام کرد: اسلام آباد حمایت کامل خود را از تلاشهای دیپلماتیک انجامشده توسط عربستان سعودی برای تضمین صلح و ثبات در یمن اعلام میکند.
در بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان آمده است: از تمامی طرفهای یمنی میخواهیم که به شکل سازنده و با حسن نیت در راستای دستیابی به یک راهحل سیاسی جامع همکاری کنند.
وزارت امور خارجه پاکستان ابراز امیدواری کرد که تلاشهای دیپلماتیک جاری به اقدامات ملموس برای دستیابی به صلح پایدار در این کشور و پایان دادن به رنج مردم یمن منجر شود.
در ماههای اخیر، درگیریها میان مزدوران امارات و عربستان در جنوب و شرق یمن تشدید شده است.
