عطوان: آمریکا و اسرائیل برنده تنش بین عربستان و امارات هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه فرامنطقهای رأی الیوم، عبدالباری عطوان تحلیلگر ارشد منطقهای در مقالهای با اشاره به تنش در مناسبات عربستان سعودی و امارات اعلام کرد که دشمن به دنبال ایجاد جنگ در درگیری بین عربستان و امارات است تا با کشاندن آنها به یک جنگ فرسایشی مالی، نظامی و انسانی، منجر به فروپاشی حتمی شورای همکاری خلیج فارس شود.
وی ابراز داشت که این یک پروژه آمریکایی- صهیونیستی است که امارات و عربستان خواسته یا ناخواسته از آن حمایت کردند، اما نتایج این جنگ جدید و غیرمنتظره، متفاوت خواهد بود و ممکن است هیچ برندهای نداشته باشد.
عطوان ابراز داشت که اقدام هواپیماهای جنگی سعودی در بمباران دو کشتی اماراتی که حامل تجهیزات جنگی، سلاح و موشک در بندر المکلا در شهر حضرموت بودند و قرار بود به نیروهای شورای انتقالی جدایی طلب جنوب تحویل داده شوند، تأکید کرد که ریاض هر آنچه لازم است برای مقابله با شرایط کنونی انجام خواهد داد.
وی خاطرنشان کرد که همزمانی درگیری نظامی سعودی-اماراتی با اعلام به رسمیت شناختن استقلال سومالیلند توسط رژیم صهیونیستی در ازای کوچ اجباری حداقل دو میلیون نفر از مردم نوار غزه به آنجا و ایجاد پایگاههای نظامی اسرائیل در آن تصادفی نیست؛ چرا که رژیم صهیونیستی به دنبال تحت کنترل گرفتن جزایر متروکه دریای سرخ و جزیره سقطری و بابالمندب و خلیج عدن و دریای عرب است.
عطوان در ادامه این سوال را مطرح کرد که آیا دایره این جنگ گسترش خواهد یافت و کشورهای خلیجی و جهانی دیگری نیز به آن کشیده خواهند شد؟ و آیا عربستان سعودی دخالت خود را گسترش داده و نیروهای خود را برای کنترل شهرهای جنوب یمن مانند حضرموت، المهره، سیئون و در نهایت عدن اعزام خواهد کرد؟
این تحلیلگر منطقهای آمریکا و رژیم صهیونیستی را برنده این تنش معرفی کرده و افزود که آنها تا حد امکان خواستار ادامه این تنش خواهند بود تا بتوانند از دو طرف باجگیری کنند و قرارداد تسلیحاتی با آنها امضا کنند.
بر اساس این گزارش، بزرگترین اشتباهی که کشورهای خلیج فارس مرتکب شدند، این بود که فکر میکردند اسرائیل و آمریکا از آنها محافظت خواهند کرد و آنها را از همه جنگهای منطقه دور نگه میدارند، و به همین دلیل خود را به طور کامل از مسئله فلسطین جدا کردند و در نسلکشی غزه، یمن و لبنان بیطرف ماندند. اکنون آتش این جنگ نه تنها دامن آنها را گرفته، بلکه تقریباً تمام آنها را خواهد بلعید.
