بیانیه مصر درباره تحولات یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت امور خارجه مصر سه‌شنبه شب با صدور بیانیه‌ای با اعلام اینکه تحولات اخیر یمن را با دقت و اهتمام ویژه دنبال می‌کند، از رویکرد سازنده عربستان سعودی و امارات در قبال این تحولات قدردانی نمود.

وزارت امور خارجه مصر در بیانیه خود تأکید کرد که قاهره از طریق تماس‌های فشرده و مستمر در بالاترین سطح با تمامی طرف‌های ذی‌ربط، اوضاع یمن را به‌طور شبانه‌روزی پیگیری می‌کند.

بیانیه وزارت خارجه مصر می‌افزاید: «قاهره بار دیگر اعتماد کامل خود را به درایت برادران در عربستان و امارات در مدیریت حکیمانه تحولات یمن اعلام می‌کند؛ اقدامی که در چارچوب تقویت ارزش‌های برادری میان دو کشور و حفظ وحدت صف و سرنوشت مشترک عربی در این مرحله حساس صورت می‌گیرد.»

مصر همچنین از «درایت رهبران سعودی و اماراتی» در برخورد سازنده با شرایط جاری یمن تقدیر کرده و بر پایبندی خود به حمایت از ثبات، حفظ حاکمیت و منافع ملت یمن تأکید نموده است.

وزارت خارجه مصر در ادامه تصریح کرده است که این کشور «هیچ تلاشی را برای ادامه رایزنی‌های خود با عربستان، امارات، طرف یمنی و سایر بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی جهت کاهش تنش و فراهم‌سازی زمینه برای دستیابی به راه‌حل سیاسی جامع در یمن فروگذار نخواهد کرد؛ راه‌حلی که بتواند آرمان‌ها و خواسته‌های ملت یمن برای آینده‌ای امن و شکوفا را محقق سازد و امنیت و ثبات منطقه را تقویت کند.»

از سوی دیگر، شورای ریاست جمهوری خودخوانده یمن که تحت حمایت عربستان است، روز سه‌شنبه اعلام کرد که به‌مدت ۷۲ ساعت در سراسر خاک یمن، وضعیت فوق‌العاده شامل ممنوعیت پروازها، تردد دریایی و زمینی برقرار خواهد شد. همچنین این شورا حالت فوق‌العاده در یمن را به‌مدت ۹۰ روز با قابلیت تمدید تصویب کرده است.

این شورا همچنین توافقنامه دفاع مشترک با امارات را لغو کرده و خواستار خروج تمامی نیروهای اماراتی از خاک یمن ظرف ۲۴ ساعت آینده شده است.

از زمان آغاز عملیات ائتلاف تحت رهبری عربستان در یمن در سال ۲۰۱۵، رقابت میان عربستان و امارات بر سر نفوذ و کنترل مناطق مختلف ادامه داشته است. در جنوب یمن، مزدوران و نیروهای تحت حمایت دو کشور بارها با یکدیگر درگیر شده‌اند و کنترل پایگاه‌ها و مناطق استراتژیک همچنان محل تنش و رویارویی مستقیم بین طرفین است.