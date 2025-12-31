رویترز: تحولات یمن عمق اختلافات میان ریاض و ابوظبی را برملا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر خبرگزاری رویترز گزارش داد، بحران به وجود آمده میان عربستان و امارات بعد از پیشروی ناگهانی جدایی طلبان جنوب یمن بیانگر عمق اختلافات چندین ساله آنها در خصوص مسائل مختلف مربوط به نفوذ در این کشور است.

بر اساس این گزارش، اختلافات میان عربستان و امارات نه تنها در خصوص یمن بلکه در زمینه سهم تولید نفت در اوپک پلاس، نفوذ ژئوپلیتیکی در منطقه و جنگ سودان نیز وجود دارد. ممکن است خروج نیروهای اماراتی از یمن به کاهش تنش با عربستان کمک کند اما این مسأله بیانگر وجود اختلافات پنهان میان دو کشور است.

در این گزارش آمده است، مسأله سودان برای امارات یک موضوع حساس به شمار می‌رود. این کشور در عرصه بین الملل به حمایت از نیروهای واکنش سریع در سودان متهم شده است. گسترش این تنش‌ها و اختلافات می‌تواند بر روی تصمیم گیری های اوپک پلاس نیز تأثیر منفی بگذارد.

یکی از تحلیلگران مرکز چاتم هاوس نیز معتقد است که تنش‌ها میان عربستان و امارات به اوج خود رسیده است.

لازم به ذکر است که روز گذشته عربستان سعودی بعد از حمایت‌های تسلیحاتی امارات از شورای انتقالی جنوب یمن به این کشور هشدار داد که نیروهای خود را طی ۲۴ ساعت از یمن خارج کند. ریاض همچنین محموله تسلیحاتی امارات برای عناصر یمنی را هدف قرار داد. امارات نیز از پایان مأموریت نیروهای خود در یمن خبر داد.