به راه افتادن موج تمسخر امارات در فضای مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، بیانیه وزارت دفاع امارات در خصوص اینکه مأموریت نیروهای این کشور در یمن به خواست خود ابوظبی به پایان رسیده موجی از تمسخر کاربران فضای مجازی را به دنبال داشته است چرا که این اقدام امارات تنها چند ساعت بعد از هشدار عربستان خطاب به این کشور صورت گرفت.

روز گذشته عربستان به امارات ضرب الاجل داد تا طی ۲۴ ساعت نیروهای خود را به دلیل اقدامات این کشور در حمایت از جدایی طلبان جنوب یمن خارج کند. وزارت دفاع امارات نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که مأموریت این نیروها بنا به خواست ابوظبی به پایان رسیده است.

کاربران فضای مجازی با تمسخر عبارت به «خواست خود امارات» تاکید کردند که این بیانیه تلاش برای سرپوش گذاشتن بر شکست ابوظبی به شمار می‌رود.

آنها اضافه کردند: بیانیه امارات طوری تنظیم شده که گویی کسی هشدار عربستان خطاب به ابوظبی را نشنیده است.

این کاربران نوشتند: باشد که به خواست خود از سودان و لیبی نیز خارج شوند.