فراخوان مزدوران امارات در جنوب یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شورای انتقالی جنوب یمن (وابسته به امارات) با صدور فراخوانی از عناصر و هواداران خود خواست در شبوه واقع در جنوب این کشور تجمع کنند.

این شورا تاکید کرد که فراخوان تجمع امروز با هدف حمایت از درخواست اعلام استقلال جنوب یمن برگزار می‌شود.

این در حالی است که درگیری‌ها میان مزدوران امارات و عربستان در یمن و همچنین میان ریاض و ابوظبی بر سر یمن تشدید شده است.

«انور التمیمی»، سخنگوی شورای انتقالی جنوب یمن روز گذشته با تاکید بر آمادگی کامل نیروهای این شورا اعلام کرد: هرگونه حمله علیه نیروهای وابسته به شورای انتقالی با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.

وی افزود: نیروهای ما در بالاترین سطح از آمادگی و توان رزمی قرار دارند و برای مقابله با دشمنان خود کاملاً آماده‌اند. هرگونه حمله علیه نیروهای ما با پاسخ قاطع روبه‌رو خواهد شد و ما هرگز از استان‌های حضرموت و المهره عقب‌نشینی نخواهیم کرد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که وزارت خارجه عربستان روز گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد: اقدامات امارات در یمن بسیار خطرناک و خارج از چارچوب ائتلاف عربی است.

عربستان در این بیانیه خواستار خروج نیروهای نظامی امارات از یمن ظرف ۲۴ ساعت شد و تاکید کرد: حمایت‌های نظامی و مالی از طرف‌های داخلی باید متوقف شود.