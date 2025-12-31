  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۷:۴۸

واکنش قطر و کویت به اختلافات میان عربستان و امارات بر سر یمن

واکنش قطر و کویت به اختلافات میان عربستان و امارات بر سر یمن

کشورهای قطر و کویت در خصوص تحولات روز گذشته در یمن و اختلافات میان عربستان و امارات در این زمینه بیانیه صادر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت خارجه قطر با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که امنیت عربستان و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بخش جدایی ناپذیر امنیت قطر است و این کشور از دولت وابسته به عربستان در یمن (دولت خودخوانده) و تمامیت ارضی آن حمایت می‌کند.

در ادامه این بیانیه آمده است، قطر تحولات جاری در یمن را دنبال کرده و خواهان محافظت از منافع ملت این کشور است. دوحه از بیانیه‌های صادره از سوی امارات و عربستان که بیانگر اولویت قرار دادن منافع منطقه و تقویت مبانی حسن هم جواری است استقبال می‌کند.

وزارت خارجه کویت نیز اعلام کرد که امنیت عربستان و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس اصل اساسی امنیت ملی به شمار می‌روند و این کشور نیز تحولات یمن را دنبال می‌کند و خواهان محافظت از تمامیت ارضی آن است. کویت از دولت وابسته به عربستان در یمن حمایت می‌کند.

لازم به ذکر است که روز گذشته عربستان سعودی بعد از حمایت‌های تسلیحاتی امارات از شورای انتقالی جنوب یمن به این کشور هشدار داد که نیروهای خود را طی ۲۴ ساعت از یمن خارج کند. امارات نیز از پایان مأموریت نیروهای خود در یمن خبر داد.

کد خبر 6708172

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها