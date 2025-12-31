واکنش قطر و کویت به اختلافات میان عربستان و امارات بر سر یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت خارجه قطر با صدور بیانیهای اعلام کرد که امنیت عربستان و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بخش جدایی ناپذیر امنیت قطر است و این کشور از دولت وابسته به عربستان در یمن (دولت خودخوانده) و تمامیت ارضی آن حمایت میکند.
در ادامه این بیانیه آمده است، قطر تحولات جاری در یمن را دنبال کرده و خواهان محافظت از منافع ملت این کشور است. دوحه از بیانیههای صادره از سوی امارات و عربستان که بیانگر اولویت قرار دادن منافع منطقه و تقویت مبانی حسن هم جواری است استقبال میکند.
وزارت خارجه کویت نیز اعلام کرد که امنیت عربستان و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس اصل اساسی امنیت ملی به شمار میروند و این کشور نیز تحولات یمن را دنبال میکند و خواهان محافظت از تمامیت ارضی آن است. کویت از دولت وابسته به عربستان در یمن حمایت میکند.
لازم به ذکر است که روز گذشته عربستان سعودی بعد از حمایتهای تسلیحاتی امارات از شورای انتقالی جنوب یمن به این کشور هشدار داد که نیروهای خود را طی ۲۴ ساعت از یمن خارج کند. امارات نیز از پایان مأموریت نیروهای خود در یمن خبر داد.
