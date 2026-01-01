قیمت ارزهای دیجیتال امروز پنجشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز پنجشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۴ در بازار داخلی، هر بیت کوین با ۰.۴۵ درصد کاهش نسبت به روز گذشته، با نرخ ۱۱۸,۶۷۷,۱۹۰,۰۰۰ ریال خرید و فروش شد.

در همین حال در بازارهای جهانی، هر واحد بیت کوین با قیمت ۸۷,۸۴۳.۹۶ دلار در حال معامله است. بیت کوین طی یک ماه گذشته در بازارهای داخلی افزایش ۹.۶۷ درصدی و در بازارهای جهانی کاهش ۳.۸۲ درصدی را تجربه کرده است.

از سوی دیگر، هر واحد اتریوم در بازار داخلی ارزهای دیجیتال با ۰.۴۲ درصد کاهش نسبت به روز گذشته، به قیمت ۴,۰۳۰,۳۵۷,۲۰۰ ریال دست یافت. همچنین این ارز در بازارهای جهانی، با قیمت ۲,۹۸۳.۲۴ دلار مورد داد و ستد قرار گرفت.

در حال حاضر، تتر نیز در بازار داخلی با ۰.۷ درصد کاهش نسبت به روز قبل، با نرخ ۱,۳۵۲,۰۶۰ ریال داد و ستد می‌شود. علاوه بر آن، هر واحد تتر در بازارهای جهانی با قیمت ۱. دلار در حال معامله است.

گفتنی است در معاملات روز جاری، بایننس کوین در بازار داخلی با ۱.۱ درصد کاهش نسبت به روز گذشته، به مبلغ ۱,۱۶۳,۴۰۰,۱۰۰ ریال داد و ستد شد. در همین حال، در بازارهای جهانی، هر واحد بایننس کوین با قیمت ۸۶۱.۱۴ دلار مورد معامله قرار گرفت.

در ادامه نرخ ارزهای دیجیتال در بازارهای داخلی و جهانی قابل مشاهده است.

◽️ دش: ۵۷,۷۰۱,۲۰۰ ریال

◽️ دش: ۴۲.۷۱ تتر

◽️ ریپل: ۲,۴۹۹,۴۰۰ ریال

◽️ ریپل: ۱.۸۵ تتر

◽️ لایت کوین: ۱۰۴,۷۵۶,۵۰۰ ریال

◽️ لایت کوین: ۷۷.۵۴ تتر

◽️ استلار: ۲۷۷,۲۰۰ ریال

◽️ استلار: ۰.۲۰۵۱۸۸ تتر

◽️ کاردانو: ۴۵۸,۲۰۰ ریال

◽️ کاردانو: ۰.۳۳۹۱۷۲ تتر

◽️ آوالانچ: ۱۶,۶۷۱,۰۰۰ ریال

◽️ آوالانچ: ۱۲.۳۴ تتر

◽️ دوج کوین: ۱۶۲,۹۰۰ ریال

◽️ دوج کوین: ۰.۱۲۰۵۹۷ تتر

◽️ شیبا اینو: ۹ ریال

◽️ شیبا اینو: ۰.۰۰۰۰۰۷ تتر

◽️ چین لینک: ۱۶,۵۷۶,۸۰۰ ریال

◽️ چین لینک: ۱۲.۲۷ تتر

◽️ بیت کوین کش: ۸۰۴,۶۸۲,۶۰۰ ریال

◽️ بیت کوین کش: ۵۹۵.۶۲ تتر

◽️ ترون: ۳۸۵,۳۰۰ ریال

◽️ ترون: ۰.۲۸۵۲۳ تتر

◽️ یونی سواپ: ۷,۶۶۰,۰۰۰ ریال

◽️ یونی سواپ: ۵.۶۷ تتر

◽️ کازماز: ۲,۶۲۱,۰۰۰ ریال

◽️ کازماز: ۱.۹۴ تتر

◽️ فایل کوین: ۱,۷۵۶,۰۰۰ ریال

◽️ فایل کوین: ۱.۳ تتر

◽️ الروند: ۱,۳۵۱,۰۰۰ ریال

◽️ الروند: ۵.۵۸ تتر

◽️ اتریوم کلاسیک: ۱۵,۶۹۸,۶۰۰ ریال

◽️ اتریوم کلاسیک: ۱۱.۶۲ تتر

◽️ سندباکس: ۱۴۸,۰۰۰ ریال

◽️ سندباکس: ۰.۱۰۹۸۰۱ تتر

◽️ تزوس: ۶۶۶,۰۰۰ ریال

◽️ تزوس: ۰.۴۹۳۳۱۴ تتر

◽️ فانتوم: ۹۴۲,۶۰۰ ریال

◽️ فانتوم: ۰.۶۹۷۶۸۹ تتر

◽️ گالا: ۸,۰۰۰ ریال

◽️ گالا: ۰.۰۰۵۹۶ تتر

◽️ مونرو: ۵۷۵,۰۲۶,۱۰۰ ریال

◽️ مونرو: ۴۲۵.۶۳ تتر

◽️ پنکیک سواپ: ۲,۶۸۸,۰۰۰ ریال

◽️ پنکیک سواپ: ۱.۹۹ تتر

◽️ ایاس: ۲۱۶,۰۰۰ ریال

◽️ ایاس: ۰.۱۵۹۸۹۹ تتر

◽️ فلو: ۱۱۵,۰۰۰ ریال

◽️ فلو: ۰.۰۸۵۳۱۴ تتر

◽️ لوپرینگ: ۶۷,۷۰۰ ریال

◽️ لوپرینگ: ۰.۰۵۰۱۰۵ تتر

◽️ بیت تورنت: ۱,۳۵۱,۰۰۰ ریال

◽️ بیت تورنت: ۰.۰۰۰۴۵۹ تتر

◽️ ماکر: ۱,۸۵۰,۵۷۶,۲۰۰ ریال

◽️ ماکر: ۱,۳۷۱.۶۱ تتر

◽️ نئو: ۴,۷۸۲,۵۰۰ ریال

◽️ نئو: ۳.۵۴ تتر

◽️ زد کش: ۷۰۹,۲۷۵,۰۰۰ ریال

◽️ زد کش: ۵۲۵. تتر

◽️ ویوز: ۹۲۶,۸۰۰ ریال

◽️ ویوز: ۰.۶۸۵۹۹۵ تتر

◽️ نیو اکونومی: ۱,۶۰۰ ریال

◽️ نیو اکونومی: ۰.۰۰۱۲۱۵ تتر

◽️ دیکرید: ۲۳,۷۳۷,۱۰۰ ریال

◽️ دیکرید: ۱۷.۵۷ تتر