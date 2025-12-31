اراکی: مصلاهای بدون مانع باید فوراً کارکرد مسجدی پیدا کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله محسن اراکی در دیدار حجتالاسلاموالمسلمین سید علیرضا تکیهای رئیس ستاد مرکزی اعتکاف، با اشاره به افزایش چشمگیر استقبال مردم، بهویژه جوانان و دانشآموزان از مراسم اعتکاف، اظهار کرد: امروز مشکل اصلی اعتکاف کمبود فضاست، نه کمبود مخاطب؛ مردم مشتاق خلوت باخدا هستند اما جا نداریم.
وی با انتقاد از تمرکز اعتکاف در فضاهای محدود و غیرمتناسب، افزود: نمیتوان به مردم گفت به غیر مسجد بروند یا از اعتکاف صرفنظر کنند؛ راهحل روشن است، مصلاهای نمازجمعه که ظرفیت دهها هزار نفر را دارند باید به مسجد تبدیل شوند و این کار باید با سرعت انجام گیرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه این موضوع پیشتر نیز به رهبر معظم انقلاب منتقل شده است، گفت: این پیشنهاد به محضر رهبر انقلاب ارائه شد و ایشان صریحاً فرمودند تاکنون در این زمینه کوتاهی شده و از این به بعد باید فقط مسجد ساخته شود؛ مصلاهایی که مانعی ندارند نیز میتوانند کارکرد مسجدی پیدا کنند.
اراکی با اشاره به اقدام انجامشده در قم تصریح کرد: سال گذشته بخش قابلتوجهی از مصلای قم به مسجد تبدیل شد و اکنون ظرفیت چند هزار نفر برای عبادت و اعتکاف فراهم شده است، اما این کافی نیست و این الگو باید در سراسر کشور اجرا شود.
وی تأکید کرد: ستاد اعتکاف باید تبدیل مصلاهای مرکزی هر شهر به پایگاه اصلی اعتکاف را بهعنوان یک پروژه راهبردی در دستور کار خود قرار دهد؛ اگر این اتفاق بیفتد، هم کیفیت اعتکاف ارتقا پیدا میکند و هم به آن اعتکاف مطلوب و مورد تأکید رهبر انقلاب نزدیکتر میشویم.
عضو مجلس خبرگان رهبری با تبیین مبانی قرآنی اعتکاف گفت: در قرآن، هر جا بحث امامت و هدایت اجتماعی مطرح میشود، بلافاصله مسئله اجتماع و مسجد جامع نیز مطرح است؛ اعتکاف درذاتخود یک عبادت اجتماعی است و جای آن مسجد جامع، مسجد جمعه و کانون اجتماع امت است، نه فضاهای پراکنده و محدود.
اراکی با اشاره به لزوم استمرار اعتکاف در طول سال خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم اعتکافهای کوتاهمدت و منظم، حتی بهصورت ماهانه و با جمعیت محدود برگزار کنیم، این فرهنگ بهتدریج در جامعه نهادینه میشود؛ لازم نیست همه برنامهها بزرگ و پرهزینه باشد، اعتکافهای کوچک اما مستمر بسیار اثرگذار است.
وی با بیان اینکه مردم ذاتاً میل به خلوت باخدا دارند، افزود: اگر زیرساخت فراهم شود، اعتکاف میتواند به یکی از جریانهای عمیق تربیتی و معنوی جامعه تبدیل شود و آثار اجتماعی و فرهنگی گستردهای به همراه داشته باشد.
عضو مجلس خبرگان رهبری در پایان ضمن قدردانی از تلاشهای ستاد مرکزی اعتکاف گفت: کار شما بسیار ارزشمند است و هر کمکی از دست ما برآید در خدمت هستیم؛ باقدرت و برنامهریزی این مسیر را ادامه دهید، چراکه آینده اعتکاف و اثرگذاری آن به همین نگاه راهبردی و بلندهمت وابسته است.
