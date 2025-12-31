۱۴۴۱ پرونده خسارت ناشی از سیل در سامانه بنیاد مسکن میناب ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون بیگ مرادی مدیر بنیاد مسکن شهرستان میناب با اشاره به میزان خسارت‌های ثبت شده در شهرستان میناب ناشی از سیل و آب گرفتگی‌های اخیر اظهار داشت: در بارندگی‌های دو سامانه گذشته در شهرستان میناب خسارات زیادی به منازل مردم وارد شده بود که بیشتر آنها نیاز به تعمیرات دارند.

وی افزود: در محلات و روستاهای شهرستان در پی این بارندگی‌ها ۱۴۴۱ پرونده ثبت نامی برای خسارات ثبت شده است که در بخش بندزرک ۳۶۸ پرونده، بخش توکهور و هشتبندی ۱۰۳ پرونده، سندرک ۱۲۴ و بخش‌های تیاب و کریان و مرکزی ۸۴۶ پرونده بوده است که کارشناسان در حال بررسی آنها هستند.

مدیر بنیاد مسکن شهرستان میناب گفت: از این تعداد پرونده ثبت شده ۹۵۰ پرونده بازدید شده است که ۹۸ مورد نیازمند احداث هستند و برای آنها تسهیلات در نظر گرفته شده است.

بیگ مرادی عنوان کرد: پس از ثبت پرونده‌های منازل آسیب دیده جهت دریافت وام به بانک معرفی می‌شوند که این تسهیلات با سود پنج درصد است و با ضمانت زنجیره‌ای و با بازپرداخت ۲۰ ساله به آنها برای احداث منازل پرداخت می‌شود.