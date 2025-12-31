سردار دامغانی: خدمت سربازی فرصتی برای رشد شخصیت و عمل صالح است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید دامغانی ظهر چهارشنبه در هجدهمین جشنواره ملی حضرت علی اکبر (ع) خدمت سربازی را مقطعی حیاتی در زندگی هر فرد دانست و گفت: سربازی نه فقط یک دوره زمانی بلکه فرصتی برای شکلگیری شخصیت، سبک زندگی و مسیر آینده است.
سربازی؛ فرصتی برای رشد و عمل صالح
وی با اشاره به تجربه شخصی خود افزود: خدمت سربازی اگر با نیت درست انجام شود، میتواند مقدس باشد و به عنوان یک عمل صالح در نظر گرفته شود. سختیها، دوری از خانواده و محدودیتها، فرصت تمرین صبر، مسئولیت پذیری و تعهد را فراهم میکند.
سردار دامغانی خاطرنشان کرد: حتی در سختترین شرایط گذشته، سربازی نقش مهمی در رشد فردی و اجتماعی افراد داشته و تجربه شخصی او در ارتش، مثال روشنی از این اهمیت است.
نیروهای مسلح ایران؛ مکتبی و مردمی
فرمانده سپاه قدس گیلان تأکید کرد: نیروهای مسلح ایران، علاوه بر دفاع از مرزها، بر اساس ارزشها و اعتقادات الهی عمل میکنند و این ویژگی باعث شده است حتی در سختترین شرایط جنگی، یک وجب از خاک کشور از دست نرود.
وی افزود: خدمت در نیروهای مسلح ادامه مسیر دفاع از کشور و ارزشهاست و هر سربازی میتواند این دوره را مقدس تلقی کند.
درسهای دفاع مقدس و مقاومت ملت ایران
سردار دامغانی با یادآوری هشت سال دفاع مقدس گفت: در آن دوران، تمام ابرقدرتها علیه ایران متحد بودند؛ برخی پشتیبانی مالی، تسلیحاتی یا اطلاعاتی میکردند و برخی نیرو اعزام کردند، اما نیروهای مسلح و مردم ایران توانستند مقاومت کنند و حتی یک وجب از خاک کشور از دست نرود.
وی ادامه داد: ویژگی نیروهای مسلح ایران، مکتبی و مردمی بودن آن است که باعث شد قریب به ۲۰۰ هزار شهید تقدیم شود اما هیچ بخشی از خاک کشور از دست نرود.
فشارهای تاریخی و شکلگیری انقلاب اسلامی
سردار دامغانی با اشاره به تحولات تاریخی گفت: در طول ۲۰۰ سال قبل از انقلاب، کشور تحت فشارهای خارجی و جنگهای متعدد بود. انقلاب اسلامی برای بازیابی هویت ملی، دینی و فرهنگی مردم شکل گرفت و هنوز مسیر پیشرفت کشور به نقش و تلاش جوانان متعهد وابسته است.
وی افزود: دشمن همواره تلاش کرده است جوانان را از مسیر انقلاب و پیشرفت کشور دور کند، اما اراده و ایمان ملت ایران، این توطئهها را خنثی کرده است.
نسل جوان؛ تضمینکننده آینده کشور
سردار دامغانی تصریح کرد: نقش نسل جوان در همه عرصههای سخت، نیمهسخت و نرم کلیدی است و آینده ایران به تلاش و تعهد شما وابسته است. حفظ ارتباط با خدا و کوشش مستمر، تضمینکننده موفقیت در مسیر انقلاب و تحقق اهداف بلندمدت کشور است.
وی همچنین یادآور شد: جوانان امروز از بسیاری جهات برابر یا حتی جلوتر از نسل اول انقلاب هستند و باید با انگیزه و تلاش، مسیر پیشرفت کشور را تضمین کنند.
پیام امید و اعتماد به آینده
سردار دامغانی در پایان گفت: با وجود تحریمها، فشارها و هجمههای داخلی و خارجی، انقلاب اسلامی مسیر خود را ادامه داده و با تلاش جوانان و مردم متعهد، ایران به جایگاه شایسته خود خواهد رسید.
وی همچنین از شهدا، پیشکسوتان و مردم متعهد تجلیل کرد و یادآور شد که حضور و پایبندی مردم به ارزشها، تضمین کننده تداوم موفقیت انقلاب است.
نظر شما