سردار دامغانی: خدمت سربازی فرصتی برای رشد شخصیت و عمل صالح است

رشت- فرمانده سپاه قدس گیلان با تأکید بر اهمیت دوران سربازی گفت: سربازی نه فقط یک دوره زمانی بلکه فرصتی برای شکل‌ گیری شخصیت، سبک زندگی و مسیر آینده هر فرد است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید دامغانی ظهر چهارشنبه در هجدهمین جشنواره ملی حضرت علی اکبر (ع) خدمت سربازی را مقطعی حیاتی در زندگی هر فرد دانست و گفت: سربازی نه فقط یک دوره زمانی بلکه فرصتی برای شکل‌گیری شخصیت، سبک زندگی و مسیر آینده است.

سربازی؛ فرصتی برای رشد و عمل صالح

وی با اشاره به تجربه شخصی خود افزود: خدمت سربازی اگر با نیت درست انجام شود، می‌تواند مقدس باشد و به عنوان یک عمل صالح در نظر گرفته شود. سختی‌ها، دوری از خانواده و محدودیت‌ها، فرصت تمرین صبر، مسئولیت پذیری و تعهد را فراهم می‌کند.

سردار دامغانی خاطرنشان کرد: حتی در سخت‌ترین شرایط گذشته، سربازی نقش مهمی در رشد فردی و اجتماعی افراد داشته و تجربه شخصی او در ارتش، مثال روشنی از این اهمیت است.

نیروهای مسلح ایران؛ مکتبی و مردمی

فرمانده سپاه قدس گیلان تأکید کرد: نیروهای مسلح ایران، علاوه بر دفاع از مرزها، بر اساس ارزش‌ها و اعتقادات الهی عمل می‌کنند و این ویژگی باعث شده است حتی در سخت‌ترین شرایط جنگی، یک وجب از خاک کشور از دست نرود.

وی افزود: خدمت در نیروهای مسلح ادامه مسیر دفاع از کشور و ارزش‌هاست و هر سربازی می‌تواند این دوره را مقدس تلقی کند.

درس‌های دفاع مقدس و مقاومت ملت ایران

سردار دامغانی با یادآوری هشت سال دفاع مقدس گفت: در آن دوران، تمام ابرقدرت‌ها علیه ایران متحد بودند؛ برخی پشتیبانی مالی، تسلیحاتی یا اطلاعاتی می‌کردند و برخی نیرو اعزام کردند، اما نیروهای مسلح و مردم ایران توانستند مقاومت کنند و حتی یک وجب از خاک کشور از دست نرود.

وی ادامه داد: ویژگی نیروهای مسلح ایران، مکتبی و مردمی بودن آن است که باعث شد قریب به ۲۰۰ هزار شهید تقدیم شود اما هیچ بخشی از خاک کشور از دست نرود.

فشارهای تاریخی و شکل‌گیری انقلاب اسلامی

سردار دامغانی با اشاره به تحولات تاریخی گفت: در طول ۲۰۰ سال قبل از انقلاب، کشور تحت فشارهای خارجی و جنگ‌های متعدد بود. انقلاب اسلامی برای بازیابی هویت ملی، دینی و فرهنگی مردم شکل گرفت و هنوز مسیر پیشرفت کشور به نقش و تلاش جوانان متعهد وابسته است.

وی افزود: دشمن همواره تلاش کرده است جوانان را از مسیر انقلاب و پیشرفت کشور دور کند، اما اراده و ایمان ملت ایران، این توطئه‌ها را خنثی کرده است.

نسل جوان؛ تضمین‌کننده آینده کشور

سردار دامغانی تصریح کرد: نقش نسل جوان در همه عرصه‌های سخت، نیمه‌سخت و نرم کلیدی است و آینده ایران به تلاش و تعهد شما وابسته است. حفظ ارتباط با خدا و کوشش مستمر، تضمین‌کننده موفقیت در مسیر انقلاب و تحقق اهداف بلندمدت کشور است.

وی همچنین یادآور شد: جوانان امروز از بسیاری جهات برابر یا حتی جلوتر از نسل اول انقلاب هستند و باید با انگیزه و تلاش، مسیر پیشرفت کشور را تضمین کنند.

پیام امید و اعتماد به آینده

سردار دامغانی در پایان گفت: با وجود تحریم‌ها، فشارها و هجمه‌های داخلی و خارجی، انقلاب اسلامی مسیر خود را ادامه داده و با تلاش جوانان و مردم متعهد، ایران به جایگاه شایسته خود خواهد رسید.

وی همچنین از شهدا، پیشکسوتان و مردم متعهد تجلیل کرد و یادآور شد که حضور و پایبندی مردم به ارزش‌ها، تضمین کننده تداوم موفقیت انقلاب است.

