به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست، بابک باستانی، سرپرست مرکز بازپروری حیات‌وحش پردیسان، اعلام کرد: بررسی‌های بالینی و مولکولی نشان می‌دهد دو گربه‌سان جوان این مرکز به ویروس پن‌لوکوپنی گربه‌سانان (Feline Panleukopenia Virus) مبتلا شده‌اند. این ویروس از خانواده پارووویروس‌ها است و مقاومت بسیار بالایی در محیط دارد.

وی تأکید کرد: حضور گسترده گربه‌ها و سگ‌های بلا صاحب در محدوده پارک پردیسان، به‌ویژه اطراف مرکز، یک عامل خطر جدی برای انتقال بیماری‌های مشترک میان حیوانات اهلی و حیات‌وحش محسوب می‌شود. با توجه به توانایی گربه‌ها برای عبور از فنس و ورود به محوطه‌ها، کنترل کامل تردد آن‌ها عملاً ممکن نیست.

سرپرست مرکز افزود: محتمل‌ترین منبع آلودگی، گربه‌های بلا صاحب حاضر در پارک و اطراف مرکز است، هرچند تعیین منبع قطعی نیازمند بررسی‌های آزمایشگاهی پیشرفته‌تر است که توسط بخش ویروس‌شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران در حال انجام است.

باستانی همچنین گفت: ویروس پن‌لوکوپنی تنها با تعداد محدودی از ضدعفونی‌کننده‌ها، از جمله ترکیبات حاوی هیپوکلریت سدیم یا برخی ترکیبات اکسیدکننده قوی، غیرفعال می‌شود. به همین دلیل، پس از بروز موارد بیماری، قرنطینه موقت مرکز و اجرای پروتکل‌های سخت‌گیرانه ضدعفونی در دستور کار قرار گرفت.

وی بیان داشت: به‌منظور پیشگیری از ابتلای سایر گربه‌سانان، یک پلنگ منتقل‌شده از شهمیرزاد به‌صورت موقت به باغ‌وحش ارم منتقل شد تا از تماس با محیط بالقوه آلوده جلوگیری شود. همچنین واکسیناسیون خارج از برچسب با واکسنی که اخیراً وارد کشور شده، برای کاهش خطر گسترش بیماری انجام شده و در صورت پاسخ ایمنی مناسب، دوز یادآور ۲۱ روز بعد تزریق خواهد شد.

سرپرست مرکز با اشاره به حضور سگ‌های بلا صاحب در اطراف مرکز خاطرنشان کرد: سگ‌های آزاد نیز می‌توانند خطر انتقال بیماری‌های ویروسی مشترک را افزایش دهند و برخی گونه‌های حیات‌وحش مانند خرس‌های سیاه در معرض بیماری‌هایی نظیر دیستمپر قرار دارند.

وی در پایان تأکید کرد: تجربه نشان داده است انتقال بیماری‌های ویروسی از حیوانات اهلی به حیات‌وحش، به‌دلیل فقدان سابقه ایمنی و واکسیناسیون، اغلب با بروز علائم شدید و مرگ‌ومیر بالاتر همراه است. کنترل جمعیت و تردد حیوانات اهلی بلا صاحب در اطراف مراکز بازپروری، برای حفظ سلامت حیات‌وحش ضروری است.