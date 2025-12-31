  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۳۶

هشدار نارنجی هواشناسی هرمزگان صادر شد

هشدار نارنجی هواشناسی هرمزگان صادر شد

بندرعباس- مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با اشاره به صدور هشدار نارنجی هواشناسی، از نفوذ توده هوای سرد و افت محسوس دما در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن زاده با اشاره به صدور هشدار نارنجی هواشناسی، از نفوذ توده هوای سرد و افت محسوس دما در استان خبر داد و نسبت به وزش باد نسبتاً شدید با سرعت ۴۰ کیلومتر بر ساعت و تندبادهای لحظه‌ای در روزهای سه شنبه تا جمعه هشدار داد.

حسن زاده اظهار کرد: بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان هرمزگان، هشدار هواشناسی سطح نارنجی از اواخر شروع اوایل وقت سه شنبه ۱۴۰۴٫۱۰٫۰۹ تا پایان اواخر وقت جمعه ۱۴۰۴٫۱۰٫۱۲ معتبر است.

وی ادامه داد: منطقه اثر در استان به ویژه شهرستان‌های حاجی آباد بشاگرد، رودان، بستک میناب و مناطق شمالی و ارتفاعات مرکزی است.

حسن زاده بیان کرد: اثر مخاطره خطر سرمازدگی و خسارت به محصولات کشاورزی احتمال آسیب به سازه‌های سبک و گلخانه‌ها به دلیل وزش باد نسبتاً شدید خواهد بود.

کد خبر 6708550

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها