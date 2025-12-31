هشدار نارنجی هواشناسی هرمزگان صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن زاده با اشاره به صدور هشدار نارنجی هواشناسی، از نفوذ توده هوای سرد و افت محسوس دما در استان خبر داد و نسبت به وزش باد نسبتاً شدید با سرعت ۴۰ کیلومتر بر ساعت و تندبادهای لحظه‌ای در روزهای سه شنبه تا جمعه هشدار داد.

حسن زاده اظهار کرد: بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان هرمزگان، هشدار هواشناسی سطح نارنجی از اواخر شروع اوایل وقت سه شنبه ۱۴۰۴٫۱۰٫۰۹ تا پایان اواخر وقت جمعه ۱۴۰۴٫۱۰٫۱۲ معتبر است.

وی ادامه داد: منطقه اثر در استان به ویژه شهرستان‌های حاجی آباد بشاگرد، رودان، بستک میناب و مناطق شمالی و ارتفاعات مرکزی است.

حسن زاده بیان کرد: اثر مخاطره خطر سرمازدگی و خسارت به محصولات کشاورزی احتمال آسیب به سازه‌های سبک و گلخانه‌ها به دلیل وزش باد نسبتاً شدید خواهد بود.