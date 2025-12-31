تغییر شرایط جوی گلستان از جمعه شب

بارشی، افزایش ابر، بارش باران و در مناطق کوهستانی و سردسیر بارش برف، دراستان پیش‌بینی می‌شود.

ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر از تغییر شرایط جوی استان از اواخر روز جمعه خبر داد و گفت: بر اساس آخرین نقشه‌ها و الگوهای پیش‌یابی، از امروز تا روز جمعه، جو استان نسبتاً پایدار خواهد بود که در برخی ساعات با وزش باد نسبتاً شدید و پدیده گرد و غبار همراه می‌شود.

وی افزود: از جمعه شب به‌تدریج با نفوذ جریانات شمالی مرطوب و اثرگذاری ناوه در تراز ۵۰۰ میلی‌باری، افزایش ابرناکی و وقوع بارش‌ها در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

معقولی ادامه داد: این سامانه بارشی موجب بارش باران و در برخی نقاط رگبار و رعدوبرق خواهد شد و در نواحی کوهستانی و سردسیر استان نیز احتمال بارش برف وجود دارد. همچنین وقوع پدیده مه و وزش باد نسبتاً شدید از دیگر پیامدهای این شرایط جوی خواهد بود.

به گفته این کارشناس هواشناسی، این وضعیت ناپایدار تا روز شنبه در استان گلستان تداوم خواهد داشت و از روز یکشنبه، به‌تدریج جو استان به سمت پایداری پیش خواهد رفت.

کارشناس هواشناسی گلستان توصیه کرد شهروندان، به‌ویژه کشاورزان، رانندگان و ساکنان مناطق کوهستانی، هشدارهای هواشناسی را در روزهای آینده جدی بگیرند.