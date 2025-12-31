صفایی بوشهری: روابط بوشهر با کشورهای حاشیه خلیج فارس توسعه یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری در دیدار معاون وزیر امور خارجه با تأکید بر جایگاه راهبردی وزارت امور خارجه در منظومه حکمرانی کشور، گفت: وزارت امور خارجه از ابتدای تأسیس تاکنون همواره یک وزارتخانه راهبردی بوده و نقش آن در استقرار استقلال، توانمندی و بهره‌گیری از فرصت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به‌صورت روزافزون افزایش یافته است.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه امروز در همه کشورها، وزیر امور خارجه یکی از کلیدی‌ترین ارکان ارتباط با جهان به‌شمار می‌رود، اظهار کرد: موفقیت یا ناکامی دستگاه دیپلماسی، تأثیر مستقیم بر موفقیت یا چالش‌آفرینی یک کشور در عرصه بین‌الملل دارد و به همین دلیل، حیات کشورها تا حد زیادی به نحوه مدیریت دیپلماسی خارجی وابسته است.

وی با اشاره به بررسی تاریخی عملکرد وزارت امور خارجه ایران افزود: در بسیاری از مقاطع تاریخی، کشور نتوانسته از ظرفیت‌های بین‌المللی به‌صورت بهینه استفاده کند، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در برخی دوره‌ها با حضور وزرای کارآمد، تحولات مثبت و رویکردهای اثرگذاری در سیاست خارجی رقم خورده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با تشبیه جهان به دریایی مملو از ظرفیت‌ها گفت: مهم آن است که بتوانیم از ظرفیت‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، علمی و فناوری جهان به‌درستی بهره‌برداری کرده و همزمان ظرفیت‌های داخلی خود را نیز در معرض تعامل قرار دهیم. امروز منطق روابط بین‌الملل بر اساس «برد برد» شکل گرفته و سیاست راهبردی جمهوری اسلامی ایران نیز بر مبنای حکمت، عزت و مصلحت و با اولویت منافع ملی است.

آیت‌الله صفایی بوشهری دیپلماسی عمومی را یکی از ظرفیت‌های مغفول کشور دانست و افزود: دیپلماسی عمومی به معنای به‌کارگیری ظرفیت مردمی در پشتیبانی از نظام دیپلماسی است. تجربه‌های تاریخی و معاصر نشان می‌دهد مهم‌ترین مؤلفه قدرت، مردم هستند و انسجام، اطلاع‌رسانی، جهت‌دهی و بهره‌گیری از این ظرفیت می‌تواند قدرت ملی را به‌طور چشمگیری افزایش دهد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ویژه استان بوشهر در ارتباط با کشورهای حاشیه خلیج فارس تصریح کرد: پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی و خویشاوندی میان مردم بوشهر و کشورهای منطقه، به‌ویژه قطر، کویت، بحرین و امارات، یک سرمایه بزرگ برای دیپلماسی عاطفی و مردمی است که می‌تواند سیاست رسمی را از حالت خشک اداری به ارتباطی انسانی و پایدار تبدیل کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر همچنین بر ضرورت توسعه دیپلماسی علمی و اقتصادی تأکید کرد و گفت: ایران از ظرفیت‌های بالای علمی و فناوری برخوردار است و باید با طراحی سازوکارهایی همچون همایش‌های علمی مشترک، همکاری دانشگاهی، توسعه اقتصاد دریاپایه و سرمایه‌گذاری‌های مشترک، منافع متقابل و وابستگی‌های راهبردی میان کشورها ایجاد شود.

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به نمونه‌هایی از فرصت‌های از دست‌رفته اقتصادی خاطرنشان کرد: شناخت ظرفیت‌ها، سرعت در تصمیم‌گیری، امنیت و هوشمندی در اجرا، ارکان اصلی موفقیت در دیپلماسی اقتصادی است و هرگونه تعلل می‌تواند فرصت‌های بزرگ را از بین ببرد.

وی در پایان با تأکید بر حمایت همه‌جانبه از دولت و دستگاه دیپلماسی گفت: رهبر معظم انقلاب همواره پیشگام حمایت از دولت‌ها بوده‌اند و همه ارکان نظام باید با هم‌افزایی، دولت را در عبور از مسیرهای دشوار یاری کنند. ما نیز در استان بوشهر و در سطح ملی، با افتخار آماده هرگونه همکاری و کمک در مسیر تقویت منافع ملی و عزت جمهوری اسلامی ایران هستیم.