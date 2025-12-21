  1. استانها
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۰

رفع تصرف ۵ هکتار از اراضی ملی در کوهدشت

خرم‌آباد- دادستان عمومی و انقلاب کوهدشت از اجرای حکم قضائی در خصوص رفع تصرف غیرقانونی حدود پنج هکتار از اراضی ملی در روستای «کله‌گاورا» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم نظری در سخنانی، اظهار داشت: در راستای صیانت از حقوقی عامه و با همکاری نیروی انتظامی پاسگاه «خوشناموند»، رئیس اداره منابع طبیعی، نماینده حقوقی و نیروهای یگان حفاظت، عملیات قلع و قمع و تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی ملی انجام شد.

وی افزود: در جریان این اقدام قضائی، ۲۴ فقره سازه غیرمجاز شامل دپو سنگ، پی‌کنی و بناهای احداثی غیرقانونی تخریب و اراضی تصرف‌شده آزادسازی شد.

دادستان عمومی و انقلاب کوهدشت با اشاره به اهمیت منابع ملی، تأکید کرد: دستگاه قضائی با جدیت در برابر هرگونه تعرض به اراضی ملی ایستاده و حمایت از حقوق عمومی و صیانت از منابع طبیعی را از مأموریت‌های خود می‌داند.

