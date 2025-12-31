سردار کریمیان:اولویت مسئولان آرامش و معیشت مردم باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قدرت الله کریمیان صبح امروز در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان اظهار کردامروز موظف هستیم ضمن شنیدن گله‌مندی‌های به‌حق اصناف، توصیه‌ها و راهکارهای مدیران اجرایی و نمایندگان صنوف را با دقت بررسی کنیم؛ بخشی از این راهکارها در سطح استان قابل اجراست و برای مواردی که خارج از اختیارات استانی است، پیگیری‌های جدی و مستمر در سطوح بالاتر انجام خواهد شد.

وی بیان کرد: هیچ جامعه‌ای بدون چالش اقتصادی نیست، اما خط قرمز ما این است که اجازه ندهیم مسائل اقتصادی به مسائل امنیتی تبدیل شود؛ چرا که اقتصاد راهکار اقتصادی دارد و برخورد امنیتی نه‌تنها راه‌حل نیست، بلکه دقیقاً همان چیزی است که دشمن به‌دنبال آن است.

جانشین فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان ایلام ادامه داد: اصناف و بازاریان استان ایلام در بحران‌ها، به‌ویژه در جنگ‌های ترکیبی و فشارهای همه‌جانبه دشمن، مسئولانه و آگاهانه عمل کردند و با ایستادگی خود اجازه ندادند دشمن بر بستر بازار و معیشت مردم موج‌سواری کند؛ این همراهی، یکی از عوامل مهم حفظ آرامش و ثبات استان بوده است.

وی گفت: اولویت اصلی مسئولان باید حفظ آرامش روانی جامعه و صیانت از معیشت مردم باشد و اجازه ندهند دشمن با سوءاستفاده از مشکلات اقتصادی، بازار و زندگی شهروندان را دچار التهاب و بی‌ثباتی کند.

سردار کریمیان گفت: حفظ امنیت روانی مردم، جلوگیری از التهاب بازار و صیانت از معیشت جامعه، یک مأموریت همگانی است و هیچ دستگاهی حق ندارد نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشد؛ با همدلی، هماهنگی و اقدام به‌موقع، اجازه نخواهیم داد دشمن از شرایط اقتصادی کشور برای ایجاد بی‌ثباتی بهره‌برداری کند.

وی افزود: دشمن امروز تمرکز خود را بر حوزه اقتصاد گذاشته و تلاش می‌کند از مشکلات معیشتی مردم، بستری برای ایجاد التهاب، ناامنی و بی‌ثباتی در جامعه فراهم کند؛ اما این سناریو با هوشیاری مردم، همراهی اصناف و انسجام مدیریتی، محکوم به شکست است.

وی تصریح کرد: خروجی این جلسات باید تصمیمات شفاف، اقدامات میدانی و برنامه‌های قابل اجرا باشد تا ضمن کاهش دغدغه‌های اصناف، ثبات پایدار در بازار استان ایلام تقویت شده و آرامش اجتماعی حفظ شود.