  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۵۴

۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۷۲۵ طرح اقتصادی اختصاص یافت

۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۷۲۵ طرح اقتصادی اختصاص یافت

یاسوج-معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد از اختصاص ۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به طرح‌های مصوب در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، معدن، گردشگری و خدمات خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان عسکری پیش از ظهر چهارشنبه در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به سفر رئیس جمهور به استان، گفت: اینکه این مبالغ سال آینده به این طرح‌ها اختصاص داده می‌شود.

وی اظهار کرد: این میزان تسهیلات بانکی طی دو سال پرداخت می‌شود که هفت هزار میلیارد تومان آن سال آینده و هفت هزار میلیارد تومان دیگر سال ۱۴۰۶ تخصیص داده می‌شود.

معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۲۳ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برگزار شده، بیان کرد: ۱۰۲ پروژه در کارگروه تسهیل مورد بررسی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: این جلسات ۲۲۷ مصوبه داشت که ۲۱۶ مصوبه اجرایی شده و ۶۱ مصوبه در دست اجرا است.

عسکری بیان کرد: در جلسه امروز ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موانع شش طرح در حوزه شیلات و کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت که استمهال تسهیلات، تسهیل در صدور ضمانت نامه، فراهم کردن زیرساخت‌ها و واگذاری زمین برای این طرح‌ها به تصویب رسید.

کد خبر 6708656

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها