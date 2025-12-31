  1. استانها
رئیس جمهور وارد شهرکرد شد

شهرکرد- دقایقی پیش هواپیمای مسعود پزشکیان در فرودگاه شهرکرد به زمین نشست.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش هواپیمای مسعود پزشکیان در فرودگاه شهرکرد به زمین نشست.

رئیس جمهور در میان استقبال مسئولان استانی و بدون حضور خبرنگاران وارد مرکز استان شد.

ادای احترام به مقام شامخ شهدای استان و تجدید میثاق با آرمان‌های آنان از نخستین برنامه‌های رئیس‌جمهور در بدو ورود به استان است.

نشست با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی، دیدار با فرهیختگان و فعالان فرهنگی، برگزاری جلسه نهضت توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده دکتر پزشکیان در این سفر است.

رئیس‌جمهور همچنین با فعالان سیاسی و اجتماعی استان دیدار خواهد کرد و پس از آن، در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به بررسی مسائل اولویت‌دار چهارمحال و بختیاری و اتخاذ تصمیمات اجرایی در حوزه‌های اقتصادی، عمرانی و اجتماعی خواهد پرداخت.

