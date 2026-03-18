آغاز اکران آنلاین مستند «چهار راه حوادث»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، مستند «چهارراه حوادث» به تهیه‌کنندگی حمید مهندسی و کارگردانی فرشاد اکتسابی درباره واکاوی عواملی است که منجر شده است تا ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان، بالاترین آمار مرگ و میر ناشی از سوانح رانندگی را داشته باشد.

این مستند در مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی و با مشارکت مریم انوری تهیه و تولید شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند این مستند ۷۱ دقیقه‌ای را که در سال ۱۴۰۴ تولید شده است، از تاریخ ۲۷ اسفند ساعت ۱۷ در پلتفرم هاشور به صورت آنلاین تماشا کنند.

دیگر عوامل این مستند عبارتند از نویسنده: فرشاد اکتسابی، تصویر بردار: مهراد امین، تدوینگر: فرشاد اکتسابی، آهنگساز:امید فتح الهی، صدا بردار و صداگذار: حامد حسین‌زاده و عکاس: یاسر زمانی.

«چهار راه حوادث» تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است. فرشاد اکتسابی پیشتر مستندهای «ف- الف»، «آلاله»، «خط القعر» و ... را کارگردانی کرده است.