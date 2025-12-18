به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی رضایی امروز در گفتوگو با جمعی از خبرنگاران از اکران آثار منتخب نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» در استان قم خبر داد و گفت: ۲۳ اثر بخش مسابقه این جشنواره در روزهای ۳۰ آذرماه و اول دیماه در دو سانس ۱۶ و ۱۸ در پردیس سینمایی بازار شهر به نمایش درمیآید.
وی در ادامه به تشریح جزئیات برگزاری این رویداد پرداخت و گفت: در سانس ۱۶ روز اول جشنواره در ۳۰ آذرماه، فیلمهای مستند «نبض در خط مقدم» به کارگردانی مرتضی شعبانی، «بازی برندهها» به کارگردانی احسان صدیقی، «ابوالمشاغل» به کارگردانی هادی محمدینسب، «زندهگیر» به کارگردانی علی اسدی، «ماجو» ساخته ابراهیم مرادی، «آگیرا» به کارگردانی محمدصادق اسماعیلی و «میناو» به کارگردانی عارف حاتمی روی پرده میرود.
مدیر اجرایی پردیس سینمایی بازار شهر قم افزود: همچنین در سانس دوم یکشنبه ۳۰ آذرماه، چهار فیلم مستند «چهارراه» به کارگردانی فرشاد اکتسابی، «حلقه» به کارگردانی «رایحه مظفریان»، «شنا خلاف جهت» به کارگردانی جواد رزاقیزاده و «برای ابراهیم» ساخته علی محمد صادقی به نمایش درمیآید.
رضایی به اکران آثار جشنواره «سینماحقیقت» در روز دوم برگزاری این رویداد در پردیس سینمایی بازار شهر قم اشاره کرد و گفت: در سانس نخست، فیلمهای «کوروش» به کارگردانی سپیده سپهی، «دیدار بلوط» به کارگردانی «فرهاد ورهام»، «دخترک» به کارگردانی فرزاد رضایی، «فصل انگور» به کارگردانی ابراهیم حصاری، «آخرین کلک» به کارگردانی عباس رفیعی، «بالهای آوازخوان» به کارگردانی «هیمن خالدی» و «جایی برای ایستادن» به کارگردانی آرمان قلیپور روی پرده میرود.
وی ادامه داد: همچنین فیلمهای مستند «رؤیای ناتمام» به کارگردانی سارا طالبیان، «موسیلی» به کارگردانی الهه اذکاری، «کابوک» به کارگردانی جعفر صادقی، «در معرکه» به کارگردانی وحید فرجی و «صغری رئیس» به کارگردانی سید صادق کاظمی در سانس دوم دوشنبه اول دیماه اکران میشود.
مدیر اجرایی پردیس سینمایی بازار شهر قم همچنین به جزئیات زمان فروش بلیت فیلمهای مستند این دوره از جشنواره اشاره کرد و گفت: علاقهمندان میتوانند از بامداد شنبه ۲۹ آذرماه با مراجعه به سکوهای فروش سینماتیکت و گیشه ۷ نسبتبه خرید بلیت اقدام کنند.
رضایی ادامه داد: قیمت بلیت سانسهای جشنواره «سینماحقیقت» در قم با تخفیف ۵۰ درصدی به مبلغ ۵۵ هزار تومان برای اصحاب فرهنگ و هنر و علاقهمندان در نظر گرفته شده است.
وی در پایان از همراهی و همکاریهای ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم و سازمان فرهنگی شهرداری قم در برگزاری این رویداد قدردانی و ابراز امیدواری کرد که جشنواره «سینماحقیقت» با استقبال خوب علاقهمندان همراه باشد.
قم- ۲۳ اثر منتخب نوزدهمین جشنواره «سینما حقیقت» در روزهای ۳۰ آذرماه و اول دیماه در سینما بازار شهر قم اکران می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی رضایی امروز در گفتوگو با جمعی از خبرنگاران از اکران آثار منتخب نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» در استان قم خبر داد و گفت: ۲۳ اثر بخش مسابقه این جشنواره در روزهای ۳۰ آذرماه و اول دیماه در دو سانس ۱۶ و ۱۸ در پردیس سینمایی بازار شهر به نمایش درمیآید.
نظر شما