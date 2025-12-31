کوثری: ۲۲ رده موفق بسیجی گیلان در جشنواره ملی مالک اشتر تقدیر شدند

سردار الیاس کوثری در حاشیه دهمین جشنواره ملی مالک اشتر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت معرفی الگوهای مردمی و بسیجی اظهار کرد: جشنواره ملی مالک اشتر فرصتی ارزشمند برای معرفی و تقدیر از رده‌های موفق بسیج و مردمی است.

جانشین فرمانده سپاه قدس گیلان، با بیان اینکه این جشنواره زنده بودن فرهنگ جهادی و روحیه بسیجی را نشان می‌دهد افزود: رده‌های موفق با شاخصه‌های مالک اشتر الگویی برای سایر بخش‌های جامعه می‌تواند باشد

وی با اشاره به اینکه این جشنواره با حضور سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین همراه بود، گفت: ۲۲ رده موفق بسیجی به نمایندگی از بسیجیان استان گیلان مورد تقدیر قرار گرفتند.

سردار کوثری از حضور استاندار گیلان در این مراسم به عنوان مهمان ویژه استانی گفت و اظهار کرد: هادی حق‌شناس استاندار گیلان به عنوان استاندار بسیجی تجلیل شد که این جایگاه والای بسیج در مدیریت استان را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه عنوان «مالک اشتر» یادآور وفاداری، ایثار و خدمت خالصانه در مسیر ولایت است، افزود: این جشنواره فرصتی است تا رده‌های موفق بسیج که توانسته‌اند در عرصه‌های مختلف مردمی و اجتماعی الگو شوند، معرفی و تقدیر شوند.