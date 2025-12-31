  1. استانها
  2. بوشهر
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۴۶

امام جمعه بوشهر: نهج‌البلاغه منشور خودمراقبتی و پژوهش دینی است

امام جمعه بوشهر: نهج‌البلاغه منشور خودمراقبتی و پژوهش دینی است

بوشهر-نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه بوشهر بر عظمت نهج‌البلاغه، ضرورت خود مراقبتی در برابر گناه و اهمیت تحقیق و تألیف در حوزه معارف دینی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر چهارشنبه در آغاز نخستین همایش استانی نهج‌البلاغه، ضمن خوش‌آمدگویی به شرکت‌کنندگان و تقدیر از متولیان برگزاری، به تبیین جایگاه رفیع نهج‌البلاغه در تاریخ اندیشه اسلامی پرداخت و آن را گنجینه‌ای سرشار از معارف توحیدی، اخلاقی و اجتماعی دانست.

وی با اشاره به صفات و تعابیر نهج‌البلاغه از منظر پژوهشگران و محققان برجسته در طول تاریخ، گفت: عظمت این اثر گرانسنگ به‌گونه‌ای است که ادیبان و اندیشمندان بزرگ، زبان به تحسین آن گشوده‌اند؛ چنان‌که از ادیبی یاد می‌شود که شعر خود را در حرم امیرالمؤمنین (ع) در ستایش بلاغت و عمق نهج‌البلاغه سروده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با تأکید بر بُعد تربیتی کلام امیرالمؤمنین (ع) افزود: هر انسان باید «پلیس خود» باشد و با مراقبت درونی، خویشتن را در برابر تهاجم گناه ایمن سازد؛ پیامی که نهج‌البلاغه با بیانی روشن به مخاطبان خود منتقل می‌کند.

آیت‌الله صفایی بوشهری در بخش دیگری از سخنانش، کارکنان عقیدتی، روحانیت و مجموعه انتظامی را به تحقیق، پژوهش و نگارش کتاب در حوزه معارف اسلامی توصیه کرد و این مسیر را از نیازهای اساسی جامعه برای تعمیق فرهنگ دینی و ارتقای بینش عمومی دانست.

وی در پایان، بر تداوم برگزاری همایش‌های علمی پیرامون نهج‌البلاغه تأکید کرد و آن را زمینه‌ساز گسترش فهم عمیق‌تر از سیره و معارف علوی عنوان کرد.

کد خبر 6708805

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها