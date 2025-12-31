به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر چهارشنبه در آغاز نخستین همایش استانی نهج‌البلاغه، ضمن خوش‌آمدگویی به شرکت‌کنندگان و تقدیر از متولیان برگزاری، به تبیین جایگاه رفیع نهج‌البلاغه در تاریخ اندیشه اسلامی پرداخت و آن را گنجینه‌ای سرشار از معارف توحیدی، اخلاقی و اجتماعی دانست.

وی با اشاره به صفات و تعابیر نهج‌البلاغه از منظر پژوهشگران و محققان برجسته در طول تاریخ، گفت: عظمت این اثر گرانسنگ به‌گونه‌ای است که ادیبان و اندیشمندان بزرگ، زبان به تحسین آن گشوده‌اند؛ چنان‌که از ادیبی یاد می‌شود که شعر خود را در حرم امیرالمؤمنین (ع) در ستایش بلاغت و عمق نهج‌البلاغه سروده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با تأکید بر بُعد تربیتی کلام امیرالمؤمنین (ع) افزود: هر انسان باید «پلیس خود» باشد و با مراقبت درونی، خویشتن را در برابر تهاجم گناه ایمن سازد؛ پیامی که نهج‌البلاغه با بیانی روشن به مخاطبان خود منتقل می‌کند.

آیت‌الله صفایی بوشهری در بخش دیگری از سخنانش، کارکنان عقیدتی، روحانیت و مجموعه انتظامی را به تحقیق، پژوهش و نگارش کتاب در حوزه معارف اسلامی توصیه کرد و این مسیر را از نیازهای اساسی جامعه برای تعمیق فرهنگ دینی و ارتقای بینش عمومی دانست.

وی در پایان، بر تداوم برگزاری همایش‌های علمی پیرامون نهج‌البلاغه تأکید کرد و آن را زمینه‌ساز گسترش فهم عمیق‌تر از سیره و معارف علوی عنوان کرد.