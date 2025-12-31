به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قادری بعد از ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه توسعه آموزش عمومی قرآن کریم این استان، تدبر در قرآن کریم را از اولویت‌های اصلی برنامه‌های این اداره‌کل بوده برشمرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر افزود: برای نخستین‌بار کارگاه آموزش تدبر ویژه برادران اهل سنت استان بوشهر و شهرستان‌های تلفیقی برگزار شد که اقدامی اثرگذار در توسعه آموزش‌های قرآنی و هم‌افزایی بین‌مذهبی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به تقویت ظرفیت‌های بومی استان تصریح کرد: در گذشته برای برگزاری دوره‌ها و داوری‌ها نیازمند دعوت اساتید و داوران از تهران و قم بودیم، اما با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و همکاری اداره‌کل اوقاف و امور خیریه، امروز تمامی داوران و برگزارکنندگان دوره‌های قرآنی از نیروهای توانمند داخل استان هستند و بوشهر به‌عنوان یک استان قرآنی پویا در سطح کشور شناخته می‌شود.

حجت‌الاسلام قادری سند توسعه قرآنی استان بوشهر را یکی از اسناد مهم راهبردی دانست و تأکید کرد: تحقق افق ۱۴۰۴ این سند نیازمند مطالعه دقیق و برنامه‌ریزی منسجم دستگاه‌هاست.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر همچنین «نهضت زندگی با آیه‌ها» را از برنامه‌های محوری قرآنی کشور عنوان کرد که مورد تأکید مکرر مقام معظم رهبری و توجه ویژه دولت قرار دارد.

وی با اشاره به نقش آموزش عمومی در تحقق گفتمان قرآنی در جامعه گفت: تبدیل مفاهیم قرآن به گفتمان عمومی، مأموریتی دست‌یافتنی با همت فعالان قرآنی است و کمیته آموزش عمومی می‌تواند نقش ویژه‌ای در پیشبرد نهضت زندگی با آیه‌ها ایفا کند تا جامعه از مهجوریت قرآن فاصله بگیرد.