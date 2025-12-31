سردار جاویدان: عتیقه جات و اشیاء تاریخی ۱۰ میلیاردی در هرمزگان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان اظهار کرد: مأموران انتظامی بندرکنگ شهرستان لنگه در پی دریافت یک فقره گزارش مبنی بر حفاری غیر مجاز توسط افرادی ناشناس واقع در یکی از محلات قدیمی و تاریخی بندرکنگ، پیگیری موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: پس از بررسی صحت موضوع بلافاصله مأموران با تشکیل تیمی به محل مورد نظر اعزام شدند که در بررسی‌های میدانی صورت گرفته مشخص شد دو نفر در پشت یک ساختمان قدیمی گلی در یکی از محلات این بندر تاریخی در حال حفاری می‌باشند.

این مقام ارشد انتظامی استان اظهار داشت: در یک عملیات پلیسی هر دو متهم که دو برادر بودند دستگیر ودر بازرسی از منزل متهمان تعدادی اشیا و عتیقه جات شامل ۲۳ قطعه انواع سکه در اندازه و اوزان و رنگ‌های مختلف شبیه به مس و مفرغ و قلع، یک قطعه نوک سر نیزه شبه فلز مفرغ، ۱۸ عدد انواع فلز، یک عدد جام کوچک فلزی رنگ، ۲ قطعه فلز مسی کوچک و بزرگ، و تعدادی سنگ در ابعاد مختلف کشف و ضبط شد.

سردار علی اکبر جاویدان با بیان اینکه متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند، ارزش مالی اشیا تاریخی کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان مربوطه ۱۰ میلیارد ریال عنوان کرد.